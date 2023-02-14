NewJeans出道半年已奪五名牌代言　受歡迎程度直逼BLACKPINK

韓國女團BLACKPINK出道七年除了做音樂方面甚有成就深受粉絲喜愛之外，亦憑四位成員Jennie、Jisoo、Rosé和Lisa的個人魅力俘虜各大國際大品牌的歡心，分別坐擁BVLGARI、LV、Chanel、Cartier、YSL等十多個大牌子的代言，因此又有「KOL女團」和「精品女團」等等的稱號。然而，她們的精品女團地位亦並非想像般穩如泰山，出道僅得半年的「怪物新人」NewJeans去年推出《Hype Boy》、《Attention》、《Ditto》和《OMG》等作品後五位成員在全球人氣急升，接連獲名牌邀請擔任品牌大使，其中成員Minji（玟池）更接手成為Chanel的最新代言人，Jennie的「人間香奈兒」稱號難道就此要拱手相讓？



NewJeans出道半年在全球人氣急升。（IG：@newjeans_official）

Jennie當年初出道並非一開始就走名牌公主路線，直到出道幾年後才憑甜美樣貌和高貴氣質被Chanel相中，成為人稱的「人間香奈兒」。如今18歲的Minji（玟池）雖然只短短出道半年，就已經得到Chanel的信任，出席活動時就不是都見到她身穿該品牌的衣服，今日（14日）更正式成為最新的品牌大使，有望成為新一代的「人間香奈兒」。《ELLE KOREA》今日公開Minji登上3月號封面的照片，封面中的她穿上Chanel的服裝造型出鏡，貼文中更對外宣佈Minji成為Chanel最新品牌大使的消息。

BLACKPINK成員Jennie又有「人間香奈兒」的稱號。（IG：@jennierubyjane）

Minji以一身Chanel造型登上《ELLE KOREA》三月號封面，並成為Chanel的最新品牌大使。（IG：@newjeans_official）

（左起）NewJeans五位成員Haerin、Danielle、Minji、Hanni及Haein於去年8月一同獲邀出席Chanel品牌活動。（IG：@newjeans_official）

事實上，這並非NewJeans第一次與Chanel合作，去年NewJeans在出道不到兩日就獲邀請全團出席Chanel的品牌活動而成為焦點，誇張過當年的BLACKPINK。出道半年後，NewJeans的人氣已經直逼不少一線女團，因此成員們亦陸續受到多個大品牌的青睞，18歲越南裔澳洲籍成員Hanni早前亦宣布成為Gucci的品牌大使以及Armani Beauty的代言人；17歲澳韓混血成員Danielle則成為Burberry的全球品牌大使；至於隊中年紀最小的Hyein（惠仁）則以14歲之齡成為了LV（Louis Vuitton）的品牌大使。

Hyein（IG：@newjeans_official）

Danielle（IG：@newjeans_official）

Hanni（IG：@newjeans_official）

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BLACKPINK手上現時有大概十多個代言仍然是女團之冠，其中Jennie包攬四個（Chanel全球品牌大使、Hera全球代言人、Gentle Monster代言人和CK Jeans代言人）、Lisa三個（MAC全球品牌代言人、Celine首位全球大使和Bvlgari全球品牌代言人）、Jisoo兩個（Dior服裝和美妝全球大使及Cartier品牌大使）和Rosé兩個（YSL服裝和美妝首位全球大使及Tiffany&Co.全球品牌代言人）。

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