新四十二章｜陳豪與譚凱琪凌晨捱凍拍「全裸」落水戲：冇眼睇

無綫劇情《新四十二章》昨晚(13日)劇情集中在章經（陳豪飾）與Frances（譚凱琪飾）感情線上。章經無意中發現Frances妹妹患了怪病，愛妹心切的Frances打蛇隨棍上要求章經影「假結婚相」，希望妹妹看了能安心。章經拍婚照期間表現侷促，但隨著與Frances到母校走了一轉、意外地救了一隻狗、及與Frances清晨落海暢泳後，二人感情發展一日千里。

呢幕游水戲昨晚引發咗唔少討論。

肉色上衣+下身打底

昨晚「Fran經」感情線甚有睇頭，除了有型男美女婚照Look，二人落海暢泳情節亦相當吸睛，Zoie近乎背部「全裸」演出之餘，更因劇情講述陳豪怕Zoie被人「睇蝕」全相，故此在海中攬實Zoie，相當親密。Zoie事後受訪時透露拍攝落水戲前做足打底功夫，並謂該場戲最難忘是「夠晒凍」：「拍嗰時係凌晨五點幾六點，因為一朝早未有太陽，就算有都唔會好猛，仲要落水，所以真係有啲凍。其實呢場唔係真係全裸，拍嘅時候我係著晒肉色上、下身打底先至落水嘅。」

呢幕游水戲昨晚引發咗唔少討論。

觀乎官方釋出的拍攝花絮，陳豪與Zoie為了該場落水戲，於深夜時間已於海灘上等候埋位，帶著「受死」心情落水的陳豪全程表現「冇眼睇」，Zoie則不斷傻笑掩飾緊張之餘，又向工作人員透露已煲定薑茶暖胃，陳豪聞言即搞笑謂：「希望我拍完仲有知覺。」昨晚不少搞笑位均落在陳豪身上，尤其衫褲被偷後要拿著Zoie外套遮著重要部份「逃」回住所一幕，更令不少網民拍案叫絕，並大讚陳豪謂：「陳豪的確有喜劇感，無其他小生做到佢效果。」

陳豪呢個樣又係喜感十足。

網民激讚游游學生Look

昨晚另一特別位，是「無綫御用情侶」林正峰及游嘉欣再度合體飾演兩小無猜同學仔，先後在《香港愛情故事》、《青年心城之撐起青春》、《青春不要臉》、《美麗戰場》及See Saw先的網劇中有感情線的「峰欣」，連當事人也數不清這次是第幾度演情侶。林正峰是次飾演章經學生版，游嘉欣則飾演梁子涵；梁子涵暫時並非劇中重要角色，但到底會否又是隱藏人物則有待下回分曉。

游游同林正峰再度演情侶，網民都話佢哋係TVB御用戀人。

昨晚林正峰與游嘉欣齊齊以「學生Look」上陣，不但大晒童真玩猜謎語，又「文青」上身大鬥詩詞歌賦，並為 「夕陽」和「明月」糾纏不休。正峰受訪時笑指是次拍攝十分開心兼青春：「因為可以著住校服喺中學出現番，做番啲中學生做嘅嘢，覺得幾好feel同好有青春活力。」正峰笑指與嘉欣「情侶檔」一點也不悶，並希望觀眾也不會覺得生厭：「我同佢演情侶好處係大家已經有一定默契，一嚟就知大家會點演，或者傾嘅時候好易夾到。」至於游游則笑言由於與正峰合作演情侶次數太多，已經數不出是第幾次合作：「今次係情侶mood shot多，一講對白就唸詩，令我諗返起以前返學背書，緊張咗成日。因為場戲係日落嘅時候拍，我好驚我背唔出會影響咗大家，所以我由收到劇本嗰日起就係咁背，仲默埋出嚟。」游游又指現時只要聽到「明月」、「燐光」這幾個字便會有陰影，相當搞笑。

佢哋又真係幾有CP感。