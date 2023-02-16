古明華離巢3年轉戰內地發展開平價茶檔　曾為賺錢養家捱到周身病

現年58歲的古明華在2020年年初離開了效力26年的TVB，之後轉戰內地發展，不時拍片、開Live同網民互動，日前有網民分享了在茶餐廳偶遇古明華的照片，曝光了他的近況。一身牛仔衫褲造型的古明華，頭戴漁夫帽，打扮休閒，他更大方同粉絲合照，笑容滿面，十分親民。據知這間位於江門的茶餐廳正正是由古明華所開，店舖在去年下半年開張，古明華不時在餐廳內拍片，更做埋「生招牌」落力宣傳！



有網民分享了在茶餐廳偶遇古明華的照片。（影片截圖）

古明華在2012年憑劇集《巴不得媽媽》中「蘇基」一角奪得最佳男配角。（TVB）

畢業於演藝學院的古明華，過往演繹過不少經典角色，2012年他憑劇集《巴不得媽媽》中「蘇基」一角彈起，更在《萬千星輝頒獎典禮2012》上奪得最佳男配角。不過由於女兒在10歲時確診患上腎小球炎症，每月的醫療費用過萬元，加上太太曾遇車禍，後遺症令她行動不便，古明華要一人背起家庭重擔。而古明華就身兼演員及配音員，曾試過連續工作50小時，收入增多的同時，本身患有糖尿病的他卻捱到肺病，2016年他因肺結核住院3個月，2020年年初又因為急性膽囊發炎要緊急入院做手術，切去整個膽囊，休息了三個星期就為ViuTV真人騷《中佬唔易做》開工，相當搏命。

古明華做完手術後休息了三個星期就為ViuTV真人騷《中佬唔易做》開工。（影片截圖）

兩度經歷大病的古明華仍努力賺錢養家，2020年年初離巢向外闖，北上發展爭取更多機會。而古明華在內地發展兩年幾以來除了拍劇之外，原來還在江門開了餐廳，他經常會親自到店舖坐鎮，又會落手落腳沖奶茶，據知餐廳主打港式茶餐廳美食，走平價路線，平均一份飯都是20元人民幣上下，古明華對粉絲合照的要求亦有求必應，表現彬彬有禮。去年10月，古明華曾回港出席活動，他在接受傳媒訪問時透露雖然自己近年主力在內地工作，但就非移居，妻女仍留在香港，只要香港有工作他就會返港。