鄭佩佩去世｜華夫人最經典 「含笑半步釘」幾十秒鏡頭拍足一日

鄭佩佩離世享年78歲、這位影壇女豪俠拍過不少經典電影作品，當中最為人熟悉必定是與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》，而在2017年鄭佩佩接受中視《改變的起點》訪問時，亦分享了不少拍攝時的趣事，談到跟星爺合作的點滴，笑死人不賠命的星爺，原來在片場卻是相當嚴肅，而鄭佩佩在節目中更揭開星爺成功及搞笑的秘密。

《唐伯虎點秋香》中，鄭佩佩和周星馳鬥氣，更講出「含笑半步釘」及「一日冚包散」的經典對白。（網上截圖）

鄭佩佩表示星爺每拍一個鏡頭，都要去睇Mon，原來是睇其他人反應。（網上圖片）

《唐伯虎點秋香》鄭佩佩首部擔正女配角

1993年的《唐伯虎點秋香》，是鄭佩佩於87年離婚後，首部擔正女配角的電影，她飾演搞笑與武打兼備的華夫人，甚至比起女主角鞏俐更加搶鏡。曾跟星爺合作過的演員，無論是否鬧翻，也不得不承認星爺是一個要求甚高的人，鄭佩佩首次跟星爺合作，她自言「根本看不懂無厘頭的電影」，當時她的經理人馮美基就要她將星爺的電影全部看一遍，讓她明白什麼是無厘頭。

鄭佩佩飾演的華夫人，比女主角鞏俐的秋香更加搶鏡。（網上圖片）

鞏俐在拍攝《唐伯虎點秋香》時，不肯放下形象演搞笑角色。（網上圖片）

鄭佩佩指星爺為人嚴肅

星爺的電影，總是讓人笑到碌地，甚至可以再三回味，一樣會令人發出會心微笑，但其實在拍攝現場，大部分時間也是鴉雀無聲，相當之嚴肅。鄭佩佩表示：「他(星爺)是一個喜劇演員，但是他現場是非當嚴肅的，去創造出讓觀眾難忘的戲劇。他本人是不笑的，在創作過程中，他不會嬉嬉哈哈的拍，我記得他的話是很少的。」

「含笑半步釘」幾十秒拍一整天

經典場面「含笑半步釘」，看來只是幾十秒，但真相是拍了一整天，鄭佩佩說出當時的親身經歷，「周星馳是一個非常認真的演員，他每拍一個鏡頭，就會對着Mon看，看別人看Mon的反應，大家都笑了，他就…(OK)。如果有一個人不笑，他想可能這不夠好，再繼續去努力改進。」

星爺跟鞏俐戲分，大都是談情說愛。（網上圖片）

主持人問到鄭佩佩為何這個經典的搞笑戲分，不是由女主角鞏俐演出，反而讓給了鄭佩佩呢？她解釋：「當時鞏俐剛拿了德國一個影展的影后，她怕內地觀眾不能接受，實際上她的擔心是對的，因為這個戲剛出來的時候，內地的觀眾並沒有接受，沒有人認同唐伯虎是這個樣子，當初鞏俐演的時候，她就覺得如果她演這樣(搞笑)的秋香，大陸觀眾都會罵死她的，她就不願意搞笑。」

+ 2

女主角鞏俐不肯配合，星爺只得向鄭佩佩埋手，她憶述：「周星馳說：佩佩姐妳可不可以演啊？我就試了，讓人有機會看到我另外一面。」鄭佩佩說出了星爺不為人知的一面，原來認真嚴肅才是他成功的真正原因，別人單純模仿他的無厘頭，根本不可能成功，難怪至今仍未出現另一個星爺。