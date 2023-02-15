《踩過界》《繩角》導演羅俊偉認拍私密照　逼酒吧女郎當性奴

曾任TVB《踩過界》、ViuTV《繩角》等劇集導演羅俊偉，涉去年初拍下威脅發布一名酒吧女郎私密照，並在黃大仙威豪花園某單位向他人施襲，被控普通襲擊和未經同意下威脅發布私密影像罪。案件2月15日在九龍城裁判法院提堂，羅俊偉承認未經同意下威脅發布私密影像罪，另一控罪則獲撤回，3月1日判刑期間還柙候訊。

《繩角》導演羅俊偉曾任職無綫高級編導，參與製作過《老表》系列、《踩過界》等多部熱門劇。（電視畫面）

案情指，被告去年1月在夜店認識酒吧女郎X後提出性交易，同年1月至2月於被告家中進行兩次性交易，至3月26日深夜，X收到被告WhatsApp訊息，被告威脅X遵從他的指示，脅迫X當他的性奴隸和性玩具，否則便將兩張X的私密影像發給她夜店同事，其中一張X在吸啜被告腳趾，而另一張則拍攝到被告陰莖及X臉上沾有精液。X擔心相片會遭發布，遂報警求助，被告數日後被捕。警誡下，被告稱：「我飲醉酒，無諗住發啲裸照出去。」警方在被告手提電話內起回5張X的私密影像。

辯方求情時，指指被告大學畢業後成為導演，一直待人接物有禮，在行內口碑極好及「搶手」，具40年經驗的監製亦承諾日後繼續給予被告工作機會。又指被告已還押76日，希望法庭判處可以讓被告即時獲釋的刑期，或考慮緩刑。法官宣布還柙至3月1日判刑，期間索取背景報告。

案件編號：KCCC 3048/2022