專訪 | 陳湛文疫情下要做主題公園　被認出唔尷尬：我要賺生活費

陳湛文（Peter）與袁澧林（Angela）首度主演ViuTV新劇《殺手廢J》今晚（15日）迎來大結局，首度合作的兩人默契十足，連戲外都是一唱一和。戲中陳湛文雖然是「廢J」化身，現實中卻讓人感到可靠又成熟，處處維護袁澧林；外表看上去小鳥依人又文靜的袁澧林，原來個性直率又落落大方，不介意公開承認恐懼和弱項。

說到近來成為談論度最高的演員之一，袁澧林承認怕攞獎，「我有發夢，我攞獎就大鑊，我前一晚驚得好緊要，我好怕『Overrated』（被高估）呢個Comment（評價）。」旁邊的陳湛文聽後幽默勉勵袁澧林：「成日都咁講，佢上到台又好好，對答如流。」袁澧林立即笑住反駁：「你都未見過我Stage Fright（怯場）。」

攝影：梁碧玲



陳湛文（Peter）與袁澧林（Angela）首度主演ViuTV新劇《殺手廢J》今晚（15日）迎來大結局。（梁碧玲 攝）

試鏡《殺手廢J》一擊即中

去年可說是袁澧林的豐收之年，在電影《窄路微塵》中大放異彩，更有份角逐香港金像獎影后，又開拓新戲路嘗試喜劇，試鏡以Fit爆狀態一擊即中。彼時《窄路微塵》仍未上映，袁澧林原本對《殺手廢J》試鏡信心不大，她憶述：「Casting有朋友去先嘅，我都諗我可唔可以去到呢個Casting呀，之後我好快收到呢個通知啦！我好容易亂諗，就係點解有朋友去先過我，有好長一段時間，我對我能力都係一個問號，所以嗰次係我人生做到最好嘅一個Casting，唔知點解緊張得嚟又好鬆。」

袁澧林坦言《殺手廢J》是她人生最好的試鏡。（梁碧玲 攝）

大讚《殺手廢J》編劇水準高

《窄路微塵》和《殺手廢J》不同在於前者難度更高，需要張繼聰帶入戲，袁澧林說：「因為我唔識去Read一份22日都有我嘅劇本呀！每一頁都會見到我。其實入面好多功夫，入面點樣串連角色線、大家點樣溝通，所有發生嘅嘢都會影響返佢。」至於《殺手廢J》，袁澧林則大讚編劇水準高，「好無厘頭、無聊、呢啲節奏嘅嘢我未試過，我第一次。」

袁澧林指拍《窄路微塵》要靠張繼聰帶入戲。（梁碧玲 攝）

姬蒂白蘭芝為100分完美：我係16.9分！

袁澧林近年演技逐漸備受認可，自信和外界認同都大增，不過她自認仍處於「Becoming」階段，心中最完美形象是影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）：「如果姬蒂白蘭芝係100分，可能我係16.9分，可能去到90歲就好似Cate Blanchett咁，我嘅Becoming就嚟越來越完整囉！但你又會遇到更多角色，不過自認Complete（完整）咗就好難進步。」她謙稱只有《窄路微塵》一套戲做得好，先為觀眾打預防針，「嚟緊有啲戲係做得好差，你哋未睇到咋！」

袁澧林首次做喜劇。（梁碧玲 攝）

袁澧林不認為由MV女神轉型做演員很難，她說：「由頭到尾都覺得自己係做呢樣嘢，但等緊機會囉！有分外在同內在，就算外在自認係演員，但內在都需要作品幫你講嘢。以前淨係MV嚟搵你，你咪做好MV佢囉，自然就有其他嘢搵你。」

兩人十分有默契。（梁碧玲 攝）

陳湛文不怕遲起步：我要50歲先不惑

陳湛文去年憑劇集《IT狗》、電影《飯戲攻心》彈起，做過文員、主題公園職員，始終放不下演員夢。談到是否擔心40歲之後戲路變窄，陳湛文樂觀調侃自己道：「我份人就不嬲比人遲起步嘅，古語有云，三十而立、四十而不惑，我就係30歲就『也也烏』，40歲先立，可能我要去到50先不惑。總之唔好被歸類為宅男、毒男、邊緣人、廢L，總之唔好被歸類為嗰邊就好想試啦！」

陳湛文不想被歸類為宅男。（梁碧玲 攝）

拍完《三夫》做主題公園：我唔會理你認唔認得我

陳湛文2018年拍電影《三夫》入圍金像獎「最佳新演員」，疫情來襲後被迫轉行做了大半年主題公園，期間可曾怕人認得尷尬？陳湛文看得很開：「冇人認得，少量同事知。本身套戲又唔係好多人知，呢排上返串流平台，啲人先見到，咦？係佢。因為嗰陣我要賺取生活費，我已經唔會再理你認唔認得我，我同你喺同一間公司，賺取同一份糧。」

陳湛文做過文員、主題公園職員。（梁碧玲 攝）

女細老婆嫩不擔心養家

陳湛文已婚育有一女，女細老婆嫩，他不擔心做演員難養家：「直至而家都有呢種擔憂，永遠唔知呢個世界發生緊咩事，唔知個市會唔會突然冧、停擺，呢啲冇得捉。」成名後，奶粉錢是否更易搵了？陳湛文笑說：「唔可以咁講，伴隨住小朋友嘅成長，只不過係以前係奶粉，而家係啲衫唔啱着、返學、搭車，使費依然係大囉。」

陳湛文：

眼鏡：eye’s Buddy feat. VEDI VERO

衫褲：Demic_hk, Liberation_hk

鞋：New Balance

袁澧林：

髮型：Oscar Ngan@Orient 4

化妝：Jenny Shih

服裝指導：: Daniel Cheung