BTS＠柾國爆出與女星李侑菲戀情　前記者李鎮浩證實是戀人關係

BTS防彈少年團近年享盡全球高人氣，粉絲火遍全球！早前「脫飯收容所」曾大爆BTS成員柾國與女星李侑菲的戀情，其後雙方馬上發聲明否認後，BTS所屬公司表示將以過民事及刑事起訴造謠者。以為事件告一段落，豈料事隔一年，娛樂記者出身的知名YouTuber李鎮浩13日更新影片，爆料「柾國和李侑菲到去年5月為止還是戀人關係」。



柾國與李侑菲已否認戀情。（mydaily）

其實田柾國與李侑菲的緋聞早已被爆料過一次，當時「脫飯收容所」曾列出9大證據，發現二人有情侶手鏈、同款衛衣+帽子等等！其後雙方馬上發聲明否認，頻道遭到BTS所屬公司起訴，表示將以過民事及刑事所有可以提告的方式對應！

事隔一年，李鎮浩再爆出BTS柾國和女星李侑菲的戀情。（Behind_Master YouTube）

事隔一年，BTS柾國又再次和女星李侑菲傳出緋聞，李鎮浩在影片提到，柾國是世界級的頂流明星，2年前經已開始搜集二人戀情的資料，他續說從熟悉他倆的相關人士中，得到了二人在2021年底之前確實在交往的消息，只是2022年5月之後，兩人是否仍是戀人關係就不能確認。

李鎮浩表示兩人因佛結緣，柾國被發現曾向「kumuda」捐款。（Behind_Master YouTube）

李鎮浩表示兩人因佛結緣，女方李侑菲是「Kumuda」理事，而柾國被發現曾向「kumuda」捐款，事關「Kumuda冥想文化中心」掛著一塊寫着「意湛田柾國」的匾額，據知，「意湛」是柾國信佛教後的法名。李鎮浩繼續爆料，指二人戴了一串情侶念珠手鏈，該款式獨特，李侑菲的姐夫李昇基也有類似的款式，念珠很有可能是他們家的「家庭款」。除此之外，李鎮浩還表示柾國還買了CHANEL手袋給李侑菲，事關柾國曾在網店寫下對手袋的購買評價，隨後李侑菲孭住相同的手袋上傳到社交平台。

柾國曾在網店寫下對手袋的購買評價。（Behind_Master YouTube）

隨後李侑菲孭住相同的手袋上傳到社交平台。（Behind_Master YouTube）

雖然柾國貴為全球知名明星，但李侑菲來頭亦不少，在 IG 上擁有百萬追隨者，曾演過熱門劇集《皮諾丘》、《善良的男人》等等，母親是資深演員甄美里，曾出演過《大長今》的崔尚宮，家住在漢南洞豪宅，市價高達90億韓元，是南韓娛樂圈中的白富美！

指二人戴了一串情侶念珠手鏈，該款式獨特，難以相撞。（Behind_Master YouTube）

姐夫李昇基也有類似的款式。（Behind_Master YouTube）