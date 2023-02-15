這是愛情嗎｜李聖經孖金英光演繹韓式虐心戀愛　在仇恨中遇見真情

在剛過去的浪漫情人節，將於２月22日在Disney+ 獨家上線的全新韓劇《這是愛情嗎》（Call it Love）釋出首支預告！金英光與李聖經組「長腿CP」演繹經典韓式虐戀，在首部預告片段中就感受到二人愛而不得的淒美和無奈，各位女士及韓劇迷，建議你們準備好紙巾，被久違了的虐心愛情小品觸動心弦。

韓劇《這是愛情嗎》由金英光與李聖經擔任主演。

久違的韓式虐心戀愛

因復仇而接近對方，在相處過程中漸生情愫，卻因種種恩怨而不能相愛。李聖經飾演的沈宇宙為報復奪走自己美好家庭的仇人—父親的情婦，不惜一切接近情婦的兒子韓冬辰，為了討回自己應得的一切。由金英光飾演的孤獨總裁韓冬辰，自小經歷母親多次再婚，被大學情人出軌分手等等，充滿憂鬱氛圍的他，卻一直悶聲不響。

在預告片中韓冬辰深情的眼神，始終落在被仇恨蒙蔽的沈宇宙身上，即使愛上彼此也只能遙遠凝望和關心，畫面溫柔而傷感，催淚的情感糾纏令人心痛又期待結果。兩人因仇恨而交織，但終究會是兩敗俱傷，還是兩情相悅？

李聖經飾演的沈宇宙會報復奪走自己美好家庭的仇人

金英光ｘ李聖經超強CP感

從多張劇照中可以見到二人外貌身型登對，不只顏值高， 身高同是「 高人一等」，走在一起散發出滿滿的CP感。私下交情甚好的兩人，拍攝時真實的情感流露，和默契更騙到幕後團隊，包括導演及其他工作人員，都以為他們在偷偷交往！二人的化學反應必定令觀眾亦同步心動！大家絕不能錯過這對「長腿CP」的演出，在視角上和情感上享受心痛又甜蜜的戀愛感！

從劇照中可以見到二人外貌身型登對

演員陣容顏值爆燈充滿驚喜

於劇中飾演沈宇宙的「男閨蜜」尹濬的盛駿同樣是長腿男神！孤僻寡言的尹濬是宇宙的傾訴對象， 關係親如家人，加上出眾的外表，絕對是完美的「藍顏知己」！光看三人同框，就已心動不已！而飾演韓冬辰前女友姜敏英的安喜延（Hani）亦是顏值及演技都毋庸置疑的女團成員，這次她將演一個多次傷害冬辰的女人，同樣備受期待！劇集以催淚的設定撼動人心， 是近年少見的韓劇虐心之作。 究竟執著於復仇的宇宙會承認自己內心對冬晨的愛意，放棄復仇大計嗎？敬請期待2月22日Disney+ 獨家上線的原創韓劇《這是愛情嗎》，一起把眼淚哭乾，奔向愛情！