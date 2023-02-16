廉政狙擊｜胡定欣氣場超強勁　蔡潔感激定欣幫手揀台慶戰衣

由邵氏兄弟及優酷出品，樂易玲擔任總製片人的《廉政狙擊》，由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯領銜主演，主要演員有陳展鵬、黃智賢、郭政鴻、方力申、高鈞賢、黃子恆、蔡潔、傅嘉莉、羅霖、黎燕珊等。

無論去到邊都展現超強默契同能幹一面嘅「昭強五星戰隊」，佢哋每次出現嘅造型原來劇組都有特登幫佢哋夾過。

靠造型帶出霸氣

《廉政》早前在內地已率先開播，並成功引起關注度，胡定欣亦正亦邪的角色—屠敏更是令不少網民眼前一亮。在劇中為求報仇耍盡心機兼不擇手段的屠敏，表面上是昭強集團大老闆，身邊圍著一群忠心能幹下屬。為了打造女強人角色，定欣每次出場不但化行妝，且套裝或晚裝均相當Sharp醒，獲網民讚擁有「超強氣場」。問到定欣在角色造型方面有否給予任何意見或出動私伙時，她說：「今次嘅服裝都係由劇組服裝指導負責，雖然第一次合作，但係都好夾，佢為我安排嘅衫完全畀到我有做老板嘅感覺。」

定欣一出場就展現超強霸氣，佢話型格嘅女強人造型都幫助到佢投入角色。

由於屠敏角色相當立體兼別具層次，不但有著慘痛的成長經歷及過去，為人有心計之餘亦有情有義，令定欣成功在內地播映期間贏盡好評，定欣受訪時亦坦言屠敏角色相當有難度：「呢個角色好多時都好需要忍耐，因為咁先可以達到佢嘅終極目的，就係討回公道。而呢個角色最難亦係忍耐，因為過程入面佢會遇到好多刺激到佢嘅嘢，例如要忍住啲壞人忍到最後一刻，同埋面對失散多年嘅至親，明明見到佢哋都不能相認，呢啲感覺係幾辛苦嘅，加上個角色嘅過去都好沉重，自己作為觀眾去睇（個故仔）都感受到好多傷痛。」

胡定欣喺《廉政》入面嘅角色，既有層次亦有台型，期待指數爆燈。

讚定欣是很好的聆聽者

除了定欣本身，定欣身邊的昭強兵團亦相當有睇頭，由三大靚女蔡潔、陳庭欣、莊思明，及型男古天祥組成，五人更自稱為「五星戰隊」。四名得力助手中，以飾演屠敏得力助手、集團執行總監的蔡潔與胡定欣最多互動；雖然是次是蔡潔與定欣首度同劇合作，但原來早於蔡潔入行前，二人已經「合作」過：「嗰時我喺澳洲選完美之後去咗一間華人雜誌社度寫專欄，喺我入職唔知第一定第二個月，定欣就去咗澳洲，我就採訪咗佢，嗰時佢篇專欄係我寫嘅，亦算係我喺嗰間雜誌社寫嘅第一篇藝人訪問，所以都幾有緣，我一直都覺得佢好專業好靚。」

喺劇中同定欣有大量互動嘅蔡潔，受訪時透露原來與對方一早於澳洲已結緣，並一直覺得對方很專業。

談到劇中與定欣勁多互動，蔡潔笑言獲益良多：「我算係喺VIP位置去睇定欣表演，我覺得佢真係好游刃有餘。同埋有一排我有啲心事，我好Open同佢分享咗，佢又畀咗好多意見我，我都好Surprise，佢係好好嘅聆聽者。」蔡潔更感激定欣於去年台慶幫忙挑選戰衣：「我著咗條黑色裙，好多人讚，其實嗰條裙定欣有份幫手揀，所以好開心認識到佢呢位朋友，希望以後再多啲合作。」

蔡潔早前為定欣慶生，笑謂很開心之餘，又自封是小粉絲。