澳洲華裔小姐出爐　18歲冠軍擁混血靚樣完勝謝嘉怡賽前竟然係肥妹

由TVB Anywhere 呈獻TV Media Australia主辦的《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》日前已於悉尼The Star Event Centre圓滿舉行。經過地區賽的多輪選拔和決賽當晚多個環節的角逐，來自悉尼賽區的8號喬西美莎囊括冠軍及「最上鏡小姐」兩大榮銜，亞軍及季軍分別由來自珀斯賽區的6號周欣怡和悉尼賽區的12號孫曉昱獲得，由決賽佳麗互相投票選出的「友誼小姐」則由墨爾本賽區的9號尹蕊獲得。當晚盛況已透過TVB Anywhere電視盒子及TVBAnywhere+應用程式全球同步直播。



《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》冠亞季軍分別由8號喬西美莎 (悉尼)、6號周欣怡 (珀斯)、12號孫曉昱 (悉尼) 獲得。

今年總決賽特別邀請TVB藝人陳展鵬（Ruco）擔任星級評判兼表演嘉賓，以及TVB金牌主持人安德尊（大王）擔任大會司儀，為大家帶來一場氣氛高漲的選美盛事。電視廣播（國際）有限公司國際業務部總監李德基先生亦到場觀賞及支持。大會同時邀請早前往香港參加TVB 《聲夢傳奇2海外踢館賽》的澳洲海選亞軍蔣沁忻（Gina）擔任開場表演嘉賓，以精彩歌舞為比賽揭開序幕，帶領9位活力四射的佳麗華麗登場，並逐一自我介紹，表現自信一面。

一眾佳麗和《聲夢傳奇2》澳洲海選亞軍蔣沁忻（Gina）以活潑的舞姿閃亮登場，揭開序幕，佳麗開始逐一自我介紹。

今年比賽的主題是「黑夜綻放彩虹」，鼓勵一眾佳麗在賽程活動中自信地展現自身魅力，綻放發光，突破無限色彩。9位總決賽佳麗分別來自悉尼、墨爾本、珀斯、坎培拉以及阿德萊德賽區，她們是1號 Charlene 戴佳樂（悉尼）、5號 Kitty柴銘悅（墨爾本）、6號Kelly 周欣怡（珀斯）、7號 Melody 張嘉鳴（阿德萊德）、8號 Chelsea喬西美莎（悉尼）、9號 Remolly 尹蕊（墨爾本）、10號Betty胡爽晨（珀斯）、12號 Patricia 孫曉昱（悉尼）以及13號 Evan王愛雯 （堪培拉）。

TVB藝人陳展鵬特意前往澳洲悉尼擔任決賽評判和表演嘉賓，並為現場觀眾帶來2首歌曲 — TVB劇集《單戀雙城》插曲《差半步》和 《城寨英雄》主題曲《圍城》。

序幕歌舞過後，一眾佳麗各自以「彩虹盡頭」為題穿上相關自選主題服裝，把美態和個性顯露無遺。在最獲注目的泳裝環節前，Ruco被問及評分標準是什麼，他即場笑答:「呢個問題太難回答啦，因為太太都在場。作為專業嘅評審，泳裝當然好吸引眼球啦。咁如果身形好似我太太呢，我就會畀好高分喇！」全場觀眾聽罷不禁失笑拍掌。泳裝環節期間，大王即以和彩虹顏色相關的刁鑽題目考驗佳麗的急才，面對這些高難度的問題，一眾佳麗均表現機智，淡定應對。宣佈5強後，比賽進入最後競選環節 — 本年度萬千星輝頒獎典禮「最佳劇集」《下流上車族》的演戲比拼，各佳麗落力飾演戲中的車蔓蔓和Emma婆婆，與扮演媽咪及車志明的大王進行較量互動，贏得觀眾熱烈掌聲笑聲。

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《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》桂冠最終由8號喬西美莎摘得，她表示感到得獎一刻是人生最開心的時刻，仿如夢想成真。她又表示，整個比賽過程中最困難的是減肥，她會繼續努力以最好狀態代表澳洲參加國際中華小姐。除了大會獎項，活動還頒發了兩個特別獎項：12號Patricia 孫曉昱獲公眾票選為「Quilton網上最受歡迎佳麗」、而7號Melody 張嘉鳴則獲得「青島啤酒最美笑容獎」。對於今次競選總決賽，Ruco表示「今次比賽我最欣賞就係大王同佳麗嘅演戲比拼，好好睇好好笑！至於賽果，三甲其實係我預期。今屆佳麗嘅表現比我想像中更優秀，到時返香港角逐國際中華小姐都一定得啊！」

8號的喬西美莎（Chelsea ）是一名學生，修讀表演藝術，身高為178cm，體重62kg。她將代表澳洲出戰TVB國際中華小姐總決賽。

8號喬西美莎奪得「最上鏡小姐」，由2021澳洲華裔小姐競選最上鏡小姐邱雅田頒獎。

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