王卓淇爆無綫人工低　認不懂人情世故急補鑊：我冇受過社會毒打

現年31歲的王卓淇（Erin）是土生土長的廣州人，因參加《2014年度香港小姐競選》獲得亞軍，就成為無綫（TVB）的藝人之一，不過在新冠肺炎爆發後她就回到內地擔任網紅，不時會在小紅書及抖音上更新影片，享圈中及TVB的秘密。最近中港兩地終於通關，而Erin就在各大社交平台上和網民分享自己將於開電視合作並拍攝節目《獨家旅行團》。



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王卓淇是《2014年度香港小姐競選》的亞軍。（VCG）

王卓淇不時拍片講TVB。（抖音）

Erin在接受《香港01》訪問時，透露2022年在TVB合約期滿後回復自由身，因此現時可以與不同的電視台合作：「我係自由身㗎，其實我都想同TVB合作，如果佢需要，我隨時候命，因為佢係我嘅娘家。當然我以前唔識做人，呢一年我成熟咗好多，如果有機會見到所有嘅前輩、高層、同事我希望可以證明畀佢哋睇我進步咗，同埋想代替以前嘅自己同佢哋講對唔住。」

Erin現時為自由身。（IG/@erin__kay）

Erin希望可以再與TVB合作。（IG/@erin__kay）

講到Erin以前不時拍攝小短片與網民分享TVB不為人知的秘密，包括在電視城工作的收入及香港小姐後冠的價值，令到不少網民狠批Erin相當過火，她聞言就強調自己並沒有抹黑TVB：「其實件事好傻，就係直播間好多朋友都問我TVB人工嘅事，我就話我答一次啦，咁當然係唔高啦，因為我係講緊大家都知道嘅嘢，但真係好傻啊，其實係唔輪到我講囉，我以為誠實答一個問題就得，大家問咩，我咪答咩囉，答到煩就出個視頻，估唔到會變成咁。我以為好多前輩、同事都講過人工嘅問題咁我又講，但係估唔到有咁多人睇，我以為誠實冇錯，但係其實唔可以囉，係唔輪到我講。同埋公司係學校，我哋唔使交學費就可以學到好多嘢，仲有唔同嘅機會。」

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Erin承認不懂人情世故（IG/@erin__kay）

大讚TVB（IG/@erin__kay）

隨後Erin直言以前的自己不懂得人情世故：「其實我從細到大冇打過工，就連暑期工都冇，而我成世人第一份工就係TVB，所以大家都好錫我，所以藝人同監製都好有禮貌，所以我冇受過社會毒打，我嘅人生係唔完整，冇人鬧醒我，所以我呢幾年係內地睇清好多嘢，宜家先明白咩係人情世故，所以真係想講聲對唔住。」

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