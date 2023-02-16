鹿晗潮牌被詬病售價高質地差　王嘉爾陳偉霆個人品牌最受歡迎？

內地男星鹿晗近三年零影視作品推出，在音樂方面也發展平平，人氣與事業大不如前。日前，有網友開箱鹿晗潮牌，詬病做工差，稱1500元的衣服成本最多60元，因而引起熱議。



事件迅速在網絡發酵，粉絲與網友呈兩極狀態，前者表示品牌可以7日無理由退貨退款，如果不滿意可以退貨，不用特登在網上詬病；後者則認為消費者有權反應商品的好壞等，爭論不休。而今日（16日）鹿晗也在IG連發兩條貼文，嘲諷「鍵盤俠（指在網上佔據道德制高點發表『個人正義感』和『個人評論』的人群）」，疑似回應此事，再度掀起軒然大波。

其實明星創建個人品牌可謂屢見不鮮，只是近年來很多明星推出的衣物都有兩個通病，就是售價高、質地差，好似早幾個月歐陽娜娜的個人品牌「nabi」出現這些問題。而《VOGUE BUSINESS CHINA》統計出多位明星品牌的售價與購買渠道，發現定價參差，口碑也相差甚遠。

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據統計顯示，定價最貼地的要數黃明昊，僅100至500元，不過只有得物APP售賣；而兩位人氣高企的男星王嘉爾與陳偉霆的TEAM WANG、CANOT WAIT_口碑一直不錯，就消費者的評價來看，幾乎零負評，銷量也特別高。當中陳偉霆品牌定價跨度最大，最平50元即可購買，最貴則去到3000元，且購買平台廣泛，包括國內外電商、抖音以及線下店舖等5個渠道，領跑一眾藝人品牌。

近年明星潮牌一覽。（VOGUE BUSINESS CHINA）

點擊睇陳偉霆、王嘉爾品牌：