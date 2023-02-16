林作被控不小心駕駛罪押後裁決　自辯後稱非常有信心

林作今（16日）就被票控一項不小心駕駛罪在東區裁判法院開審。經過早上約三小時傳召三位證人作供後，案件需再作審訊，所以在下午續審，而林作將親自自辯，並揚言會好精彩。

林作多謝律師團隊幫忙。（梁碧玲攝）

下午開庭審訊時林作親自進行自辯。在過程中林作稱自己有15年的駕駛經驗，平日駕駛好小心。指事發當日因為道路濕滑關係，所以在駕駛車輛進入停車場時跣胎，當下自己已立即全力煞車，更認為為避免車輛滑過對頭行車線釀成更嚴重的意外，所以當下認為安全選擇就是將車頭轉向右邊，沒想到因而觸碰到車道上一條鋼柱。

而控方質疑林作為何沒有在意外發生後拍下現場環境照片保護自己，林作稱站在他的角度，他認為當下女朋友裕美已經有拍照，而且影到現場其他鋼柱亦有凹痕。所以他質疑事發所指的鋼柱上凹痕，是如何證明由他造成呢？案件傳召所有證人作供，林作自辯完畢後，因審判需要一些時間，所以法官將案件安排在本月24日下午2:30有所裁決。

裕美亦有陪伴出庭。

而林作一行人步出法院後接受在場傳媒訪問，他有問必答，相當大方。問到話自辯個part會好精彩，覺得如何？他就表示：「非常精彩。（俾幾多分自己？）100分。（對案件有冇信心？）非常有。」

林作多謝律師團隊幫忙。（梁碧玲攝）

他曾預告案件會好快在半日內解決，沒想到最後需要待下星期五才有裁決。他就表示：「基本上完成咗嘅。只不過在結案陳辭，同埋個官審判需要多啲時間。一切都係按照我同我哋律師團隊，我話今日係冇任何野係唔喺我哋意料之內，全部都係我哋計劃好，我覺得今日非常之順利，我自己都好滿意，好多謝兩位律師。」最後相當有自信表示：「期待下個禮拜五出嚟燒炮仗（好有信心可以燒炮仗？）非常之有，如果要用成語就係掂過碌蔗。」

林作對案件最後結果相當有信心。（梁碧玲攝）

案件編號：ESS26888/2022