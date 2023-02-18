前主播周嘉儀榮升馬主　香港做馬主門檻高買馬連使費隨時過千萬

娛樂圈有不少藝人都熱愛賽馬，圈中有名的馬主當然少不了郭富城、洪金寶及米雪等人，近年娛圈馬主亦變得年輕化，例如方力申及前新聞主播周嘉儀近年都榮升馬主行列。究竟要成為馬主要符合什麼資格？每人擁有馬匹的數目又有沒有限制呢？



前新聞主播周嘉儀早前榮升馬主行列。(ig@venuskychow)

馬主身份主要分成四種，第一種是「個人馬主」，即馬匹由個人所有，例如米雪、曾志偉、陳百祥、洪金寶、李嘉欣都是個人馬主的名義養馬。而每一位個人馬主最多只能夠同時擁有四匹現役馬匹，避免有壟斷賽馬之嫌。

米雪以「個人馬主」身份擁有一隻馬匹「蟲草成名」。（微博：@米雪LV）

除了最常見的「個人馬主」外，亦有由兩至四人一同擁有馬匹的「合股馬主」，這類馬主多數都是家人、夫婦和好友等關係，例如李嘉欣與許晉亨、馬時亨與曾志偉、郭富城與張智霖等合共四人都曾經以「合股馬主」身份養過馬匹，而合股馬主最多可擁有六匹現役賽駒。

郭富城曾經以「個人馬主」和「合股馬主」名義養馬。（IG：@aaronkwokxx）

方力申現時與朋友以「七仗五義團體」的名義共同供養馬匹「將俠」，這類「馬主團體」需要最少兩名經理人，可設有多名成員，上限為50人。除了方力申之外，黃婉曼亦曾經以「跳出香港團體」名義共同供養馬匹「跳出香港」。

方力申（右二）與朋友以七俠五義團體的名義共同供養馬匹「將俠」。（VCG）

至於另外另一個馬主身份「競駿會有限公司」，則是代表有限公司名義註冊的馬主，不過較少藝人以這個身份成為馬主。

要成為馬主的第一步，就是要先成為香港賽馬會會員，不過，要成為會員亦並非易事，首先要先得到多過一名現有的會員支持，然後再要通過收入以及品格審查，假如有刑事案底的則多數不獲接納。現時香港賽馬會會員一共分有五種會籍，包括賽馬會員、全費會員、公司會員、競駿會會員，以及國內會員（北京香港馬會會所）。

要成為馬主其實並不簡單。（微博圖片）

成為馬會會員一段時間之後，就能夠申請養馬，不過名額有限，要被馬會抽中才有資格申請馬匹進口許可證，而且每年只會抽一次籤。中籤之後的準馬主，可以透過三個方法買入馬匹：一，從香港國際馬匹拍賣會拍賣馬匹，價錢由20萬至1100萬港元不等；二，自行購買於外地曾出賽的馬匹；三，自行購買從未出賽的馬匹。最後，馬主就能夠將馬匹運送來香港作賽，而擁有現役馬匹的馬主亦可在條件限制下，選擇把現有馬匹退役，另外買入另一匹馬替補名額。

買馬貴，養馬費用亦唔平，隨了馬房收費兼訓練費，加埋出賽費，遇上愛驅有病，要付針藥等等支出，每月隨時要７-８萬使費，所以說香港養馬真係有錢人玩意。