呂珮琳靠阿正入商台做DJ遭網民炮轟無能只懂播歌：自己做錯乜

商台DJ呂珮琳（Elsie）今日（17/2）現身九展出席ViuTV全新節目《究食狩獵》宣傳活動。提於早前被網民炮轟她做DJ無能，並列出7宗罪指控她只懂播歌，說話有懶音，刪除留言不接受批評等惡行，還直斥她只靠DJ阿正（黃宜正）加入商台坐正開咪做節目，完全跳過由低做起階段，令網民甚為不滿。

Elsie今日出席節目宣傳活動。（梁碧玲攝）

Elsie就事件接受《香港01》訪問時說：「其實當初睇到網民咁樣鬧我，我係好驚。之後我就會喺度諗，原來我IG一個Po都真係會俾人攞嚟講，嗰刻我反省自問自己做錯啲乜，點解啲人咁唔鍾意我。嗰段時間我係好唔開心有喊過，我仲搵咗公局高層當奴傾過，而佢都同我講人哋俾你嘅評語一定要睇，要慢慢學，仲要識得分邊啲係善意定係惡意嘅，而令自己慢慢消化。起初嘅時候我係想反駁，但去到呢啲時候我學識咗一樣嘢，有好多嘢係要用時間去證明俾大家睇，我係有心去做呢行。」

Elsie被網民留言炮轟做DJ無能。（梁碧玲攝）

至於被網民批開咪做節目只懂播歌。Elsie無奈表示：「其實呢樣嘢係一個好大嘅謬誤，因為嗰陣時阿正佢染疫，而我又要隔離，變咗我嗰陣時喺屋企做節目，只能夠播歌，但我就覺得呢個都唔係一個藉口，我係應該可以講吓嘢嘅，所以之後阿正放假，我就會係許可下會搵嘉賓主持，我只能夠講嗰次係一次意外。」