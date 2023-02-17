《還魂》李宰旭首度來港開見面會　自爆鍾意梁朝偉：希望可以合作

韓國人氣演員李宰旭目前正在舉行的亞洲粉絲見面會 《FIRST》，終於來到香港站。李宰旭為明天（18/2）見面會 《FIRST》造勢，特別於開騷前一天，即今日（17/2）現身銅鑼灣出席記者會，雖然活動在下午六時舉行，不過早在兩點左右已經有粉絲陸續抵達現場，佔領好位置一一睹偶像風采，李宰旭一出場就引發現場過百位粉絲激動尖叫，更有男粉絲用韓文大叫：「你好靚仔啊！」而李宰旭亦相當識做大拍心心冧爆在場粉絲。

李宰旭香港粉絲見面會將於2月18日舉行。

李宰旭今日現身銅鑼灣。（盧凱瑤 攝）

這次是李宰旭首次來香港，同時是香港疫情後首個在商場舉行活動的韓星，為此他表示：「今次係我第一次嚟到香港，一直都覺得香港係一個Fashion icon，今次見到大家真係覺得非常之榮幸。好多謝香港嘅fans，唔單止佢哋想見我，我都好想見大家。」隨後他不但向現場觀眾道謝更大讚香港粉絲：「好多謝大家喺咁遠嘅地方都一直支持我，希望可以為大家創造更好嘅回憶。其實唔止今日，就連琴日喺機場已經見到好多fans，覺得香港fans都好守秩序，同埋都準備咗好多禮物俾我，所以覺得大家非常非常之可愛。」李宰旭在接受主持人的訪問時，透露想與香港演員合作：「其實平時都非常之鍾意梁朝偉，希望可以同佢合作。」

李宰旭向香港粉絲打招呼。（盧凱瑤 攝）

現場好多粉絲尖叫。（盧凱瑤 攝）

現年24歲的李宰旭出道只有短短4年，Instagram 平台已擁有超過 5 百萬名粉絲追蹤，人氣爆棚可見其演技受人認可。他在2018年憑電視劇《阿爾罕布拉宫的回憶》出道，從而進入演藝圈，當時飾演馬魯可·韓，雖然戲份不多，但憑壞男人的角色而備受注目，令初出道的他已經令大家留下難以忘懷的形象。其後在《意外發現的一天》中，同樣是飾演壞男人的角色，但這樣霸氣的角色反而為他吸引大量粉絲，成為前途無可限量的新人王。去年再以《還魂》正式爆紅，而在續作《還魂2：光與影》的出色演技，也讓李宰旭人氣再次飆漲，演技大獲好評！

李宰旭通過《還魂》「張煜」一角爆紅。（劇照）

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在這次的記者會中，他亦分享自己演藝生涯中最遇到過最痛苦及最困難的事情：「其實每一次參與所有作品都係一樣，呢個角色點樣揣摩同感受係最難嘅，但係都好多謝所有fans都咁鍾意我嘅作品。」之後他又露自己未來的工作大計：「宜家都係進行緊亞洲巡迴（見面會），如果完咗之後都係會做返老本行，做返演員職業。」

李宰旭派福利（盧凱瑤 攝）

李宰旭想同梁朝偉合作。（盧凱瑤 攝）

在記者招待會臨近尾聲時，有多位幸運的粉絲被邀請上台與李宰旭互動，可以教導對方講一句廣東話及做一個動作，當中有粉絲就相當醒目教偶像向自己用廣東話說：「我愛你」現場其他粉絲聽到後妒忌到尖叫起來，場面非常好笑，不過最後李宰旭就相當暖男，近距離與粉絲打招呼後才離場。