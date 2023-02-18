37歲亞姐筱靖貴氣出嫁　巨型流星錘龍鳳鈪搶Fo做人妻

07年亞姐筱靖在前年生日會，獲圈外男友Walter梁肇峻以兩卡鑽戒跪地求婚，當時娼表示等疫情穩定，通關後父母來港才會舉行婚禮。轉眼近2年終於成事，2月17日在六星級酒店出嫁，身上金器件件重手貴氣十足﹗

筱靖與從事水產食品業生意的圈外男友Walter梁肇峻拉埋天窗。

筱靖與Walter於尖沙嘴六星級酒店舉行婚禮，於律師監禮下正式完婚，一對新人更設宴邀請親朋好友，一同分享人生喜悅。新娘子Manecy表示：「我從小到大一直很期待自己的婚禮，女孩子總希望在一個屬於自己的完美婚禮上嫁給心上人，亦想我的家人及最好的朋友們能夠到場見證我的幸福時刻，所以辦一場完美的婚禮是我的心願呢。先前於疫情期間未便舉行婚禮，加上家人及長輩於外地亦未便回港。所以近來疫情減退，我們便邀請家人回港，亦舉行我們的婚禮。」

筱靖找來好友趙哲妤、賴彥妤等擔任婚禮姊妹團。

一對新人穿上中式婚嫁禮服，筱靖身上褂王手工精細，更戴上重型金器，除了三層金豬牌、手工花頸鍊，頸上用紅繩穿起4對龍鳳鈪，不過最曯目還是手上一對巨型流星錘龍鳳鈪﹗筱靖透露丈夫從事水產食品業生意，也支持她經營飲食及美容生意，而且人品好，是家人及朋友眼中的100分好老公。她說︰「我今天嫁給他，非常滿足及幸褔，希望他一直都要愛惜我。」梁肇峻指太太是其夢中情人及完美女神，自覺今日能抱得美人歸，是天下間最幸福的男人。談到生育計劃時，兩人坦言想有自己的小朋友，但會順其自然。

筱靖身上金器貴氣十足。