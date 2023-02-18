湯駿業曾陷低潮期萌死意欲跳樓　王菀之及時發現阻止兼寫歌打氣

ViuTV全新節目《Chat It Out》將於今晚（18/2）8時30分首播。節目由沈貞巧 （Gao@COLLAR）、湯駿業（Ah Dee）主持，每集就不同主題邀請不同嘉賓分享自身故事，嘉賓又會現場演繹與故事有關聯的歌曲，以音樂訴說感受。於節目的後段，主持更會跳出錄影廠，訪問街頭演唱者、網絡歌手等音樂單位，帶觀眾認識主流樂壇以外的音樂世界。

節目主持沈貞巧、湯駿業、嘉賓王菀之

節目首集邀得王菀之（Ivana）擔任嘉賓，主題為多重身份。Ivana入行至今涉獵多個範疇，而出道時就以唱作歌手身份為人熟悉，創作過不少歌曲，其中《孤兒體質》是她特別寫給好友Ah Dee的一首歌，二人在節目中合作演繹，更大方分享創作由來。Ah Dee憶述當時他正經歷傷痛，於一次派對上，他站在窗邊一時想不開，差點便一躍而下，幸好被Ivana發現他神色不妥，走到他身旁跟他說：「不如咁吖，你唔好望住個窗啦，我寫隻歌畀你，你開心啲啦！」於是Ivana就代入Ah Dee把一切感受都化成旋律，寫成了歌。

王菀之(左)與湯駿業合作演繹《孤兒體質》。

Ivana又談到當初接觸舞台劇後，就愛上了演戲，不過某天突如其來的電視劇演出機會，令害怕面對鏡頭的Ivana非常卻步。最後，在Ah Dee和梁祖堯的鼓勵下，加上劇組「三顧草廬」的誠意，Ivana終於答應接拍。Ivana分享當中的笑料：「嗰時話要去電視城開會，我就問可唔可以改去茶餐廳，因為我實在太驚，想慢慢接受要拍劇呢件事。」

Ivana是首集嘉賓

《孤兒體質》是她特別寫給好友Ah Dee的一首歌

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