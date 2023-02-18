首個粉絲聚會獲過百名「Gi炎粉」撐場　炎明熹：呢個場面好震撼！

現年17歲的炎明熹（Gigi）憑着紮實的唱功和真性情吸納一大批「Gi炎粉」（Gigi粉絲名稱），她早前出席首個歌迷聚會，與過百名粉絲作零距離接觸，一齊BBQ、玩遊戲兼逐一合照留念，場面熱鬧又溫馨，連Gigi都不禁感動表示：「好震撼呀呢個場面！」



Gigi的歌迷會上載首個歌迷聚會的影片，Gigi到場先與在場歌迷揮身打招呼。（影片截圖）

Gigi一到場立即向在場「Gi炎粉」揮手打招呼，粉絲們連忙舉起手機拍攝非常興奮。她感謝大家的到來，亦坦言沒有想過有咁多人出席：「完全冇諗到會有咁多人喺度一齊燒嘢食，今次係我第一次嘅粉絲聚會，等陣見面時，大家都知道有啲限制，我哋盡量保持啲距離，真係要握手就（手踭碰手踭）咁。」

她感謝大家的到來，亦坦言沒有想過有咁多人出席。（影片截圖）

鏡頭一轉，Gigi一臉認真地燒棉花糖，再露出滿意笑容：「Yeah，畀姑丈嘗試下先。」接着便與歌迷大玩遊戲、逐一合照和簽名，活動完結時更獲近百名粉絲護送離場，Gigi登上保姆車後感概說希望能與大家再相聚：「唔知幾時，不過應該會以一個唔同嘅形式...或者下次會更加順利啲，亦都會更加允許啲，希望可以見到更加多嘅人。第一場商場騷見到大家，而家慢慢累積，累積更多唔同嘅人好開心，會同大家一齊努力，去進退。」

Gigi一臉認真地燒棉花糖。（影片截圖）

與過百名粉絲大合照。（影片截圖）

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