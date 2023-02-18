泰國F4香港見面會｜四子型爆登場　講廣東話冧觀眾：香港粉絲世一

憑泰國版《流星花園》 而紅遍亞洲的泰版F4，四位團員Vachirawit Chivaaree（Bright） 、Jirawat Sutivanichsak（Dew）、Metawin Opas-iamkajorn（Win）和 Hirunkit Changkham（Nani）今日（18/2）在香港亞洲博覽館舉行《SHOOTING STAR ASIA TOUR IN HONG KONG》粉絲見面會。現場坐無虛席，等待期間所有粉絲都手舞足蹈，氣氛相當高漲。

演出於8時16分正式開始，四子首先以《Who Am I》打頭陣炒熱氣氛，之後在自我介紹環節中用廣東話冧觀眾，包括：「香港粉絲世一」、「大癲」、「多謝大家」，令現場粉絲陷入瘋狂狀態！

泰國F4今日在香港亞洲博覽館舉行見面會。（梁碧玲 攝）

講到來到香港最想嘗試的美食，Bright表示：「喺泰國已經食過點心，但係都好想知道真正嘅香港點心係點樣。」而Win就分享開show前食咗叉燒：「我覺得叉燒好好食，但係如果可以去餐廳食應該更加好。」Dew就希望可以在香港嘗試麵食，而台下的觀眾馬上大叫，一定要去食推介魚蛋河及米線。

四子講廣東話冧觀眾。（梁碧玲 攝）

Dew身高190cm（梁碧玲 攝）

Nani好靚仔。（梁碧玲 攝）

之後四子演唱了《Best life》、《In the wind》、《One more chance》、《My Ecstacy》、《Shooting Star》六首歌曲。演唱會最後部分，大會更為win準備了生日蛋糕，慶祝本月2月21日的生日，win表示很感動，更特別多謝香港的粉絲們，他會繼續努力以表示粉絲們對他的支持。

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