廉政狙擊丨吳卓羲唔做衝動警察　演心機律師最大難度：歪理變真理

集齊四生四旦超強陣容，由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯領銜主演的《廉政狙擊》將於明晚（20日）在翡翠台首播。《廉政》早前在內地率先開播已引起關注，內地微博話題閱讀量高達 2.8 億，吳卓羲飾演的有腦有計謀兼為人內斂的心機律師，更獲網民讚演技脫胎換骨，並恭喜他脫離「衝動」警察行列。

吳卓羲演心機律師獲好評。

吳卓羲受訪時，笑言是次並非首次演內斂角色，還指為了演好角色下了不少苦功，當中最大難度是要「歪理變真理」:「所以要不停咁練習同背熟對白，因為首先要講到說服到自己，個角色講嘅每樣嘢都係啱嘅，咁先有能力再說服觀眾。」

問到是次角色是否很大突破，他即賣口乖謂：「希望觀眾多啲留意吓我唔同角色嘅演出啦，觀眾鍾意就係我嘅突破。」談到是次已是第九度與黃宗澤合作，Ron 亦笑言「最緊要觀眾鍾意」，並點名大讚定欣演得好：「佢真係下咗好多苦功，好用心同用力去演。」

譚俊彥飾演黃宗澤嘅上司。

蔡思貝飾演熱血調查主任,仲要好好身手。

《廉政狙擊》故事由一場大型冧樓意外展開，五位主角洛子峰、洛子欣、韋繼明、張以凡及方家晴均是受害者，五人不但是好友及鄰居，子峰與子欣更是親姊弟。為配合五位主角歷盡時間洗禮及難關考驗的友情線，劇組斟洽經典歌曲《友共情》版權，不但予以重新編曲及填詞，製作了普通話及廣東話版本外，還分別打造了 R&B 及搖滾版本，將經典重新包裝以帶出新鮮感。

相關版本除了找來胡鴻鈞及吳業坤這對好朋友合唱外，劇中四位友情線主要演員黃智雯(Mandy)、黃宗澤(Bosco)、吳卓羲及王浩信亦有合唱版，更有黃智雯 Solo 版，是次更是四人首度公開合唱，相當難得。根據劇組發布的相關花絮片，四人正式埋位前與導演組就歌詞分配及走位等一再討論，相當認真；正式埋位合唱時氣氛亦十分愉快，更連環甩碌，四人不約而同唱漏了一整段歌詞，Mandy 與 Bosco 又不時嘻哈大笑，氣氛熱鬧又融洽。

四人對於合唱部分相當認真,除了認真分配各人所唱歌詞 外,還有研究走位,可惜最後竟不約而同地蝦碌唱漏了一大段，笑到肚痛。