69歲尤雅憑《往事只能回味》一曲爆紅 4月來港開騷只演一場

台灣第一代玉女歌手尤雅，相隔7年再踏香港舞台，將於4月9龍灣國日假九際展貿中心Star Hall舉行演唱會，只演一場。 69歲的尤雅風采依然，她說：「再次踏入香港舞台心情既緊張興奮又開心，是言語無法形容的。這次的演唱會我是順着環境、時間和機緣做安排。演出的歌曲我有保留原曲原味，有些也有重新編曲，我要讓觀眾們也能有新的聽覺享受。」尤雅還透露這次演唱會嘉賓是華語歌及粵語歌都唱得很好的阿黃 - 黃錦明（明歌知欽其中一位成員）。

尤雅4月來港開騷，是下午場次。

69歲的尤雅保養得宜。

提到演唱會服裝，尤雅表示服裝設計上會採取適合而且能襯托出優點的樣式為主，既大方又亮麗。尤雅說：「很喜歡香港的『飲茶』、生猛海鮮、還有各式各樣料理，已經都等不及了！」尤雅表示疫情期間正好在美國，所以就看外國影片和各種美國的球賽，這些就變成了我最大的娛樂休閑和消磨時間。尤雅坦言一向都很注重飲食肯定不吃辣，注意日常生活和習慣，只擁有正確信仰就是她保持活力的秘方。

尤雅現在享受人生，但間中都會開騷回回饋粉絲。

尤雅保養得宜。

尤雅從少女時代出道，最初演唱的都是閩南語歌曲，70 年代由音樂大師劉家昌作曲、林煌坤填詞的《往事只能回味》 走紅整個華語樂壇，不少藝人更視她為偶像， 而這首歌更是傳唱至今，成了經典中的金曲。73年，她在事業高峰時結婚淡出歌壇，可惜這場婚姻只維持三個月；81年與拍拖3個月髮型設計師閃婚，育有一子，原本以為能天長地久，不料3年後離婚收場，兒子的撫養權交前夫。2016年，尤雅承認與美国前男友復合並同居，還盼70歲發喜帖。

少女時代嘅尤雅，同依家都係差唔多樣。（網上圖片）