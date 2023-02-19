DJ梁文禮狠批梁詠琪演唱會　大彈衫醜唱功差：唱K咁！

梁詠琪（Gigi）於本月17日重踏紅館舞台，舉行一連三場演唱會《梁詠琪Gigi時間遇上我們演唱會》，Gigi頭場請來了Edan呂爵安以及張敬軒擔任嘉賓，第二場就有陳蕾做嘉賓，今晚將舉行尾場的演出。

張敬軒為Gigi演唱會任嘉賓。（陳順禎攝）

商台DJ梁文禮日前睇完Gigi頭場演出之後，便於IG story出post大讚Gigi在台上好靚。然而，他在他的私人facebook上卻狠批Gigi的演唱會，寫道：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬 🙄 我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件「着上一張抹完鼻血嘅紙巾」咁。」毫不留情面大踩Gigi的唱功。《香港01》就有關事件致電梁文禮了解，暫時未有回覆。

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今次是Gigi闊別5年再開紅館騷，除了獲一眾樂迷支持之外，她的一班圈中好友亦都有送上花籃贈興，當中包括郭富城與小美、劉德華、成龍、許冠傑、謝霆鋒、陳慧琳、古巨基、張敬軒、李心潔、許茹芸、楊采妮、周柏豪、方力申等。而蔡卓妍（阿Sa）、許冠傑、許茹芸、小美、關心妍與老公、楊愛瑾夫婦等，以及Gigi老公和女兒Sofia亦有到紅館撐她場。

今次Gigi演唱會開設三面台。（陳順幀攝）

Gigi老公和女兒Sofia亦有到場支持。（陳順幀攝）

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