何家華避談家族百億爭產　父母車禍亡40年後重返故居勾起心酸回憶

何家華（Faye）的爸爸何猷光是何鴻燊與元配黎婉華所生的嫡長子，1981年，何猷光與太太Suki Potier 在葡萄牙在一宗車禍中身亡，留下當時只有6歲的何家華及3歲的何家文。

父母車禍身亡，當年Faye只有6歲。 （陳順禎 攝）

為怕憶起傷痛，現年46歲的Faye多年來未有再踏足與父母一起生活的大宅，經過40年的沉殿，Faye去年跟任職摩托車錦標賽總監的男友Stuart到葡萄牙工作，在對方陪伴下重返故居，勾起好多心酸回憶，Faye說：「佢哋撞死嗰陣，我當時都六歲，始終會有啲記憶。再返去舊時爸爸媽媽間屋，有少少嘢會執（勾）返起，或有少少感覺，例如花園有棵樹，最記得我細個嗰陣棵樹大啲，但原來細個睇就係，而家係唔係太大嘅；同埋以前有個洗手間同妹妹一齊share，個浴缸好細嘅……但我好耐都唔會話俾自己聽要去葡萄牙，因為我始終有嗰個記憶有個陰影……少少，所以今次我返去都係幾大Emotion（情緒起伏）。我知道始終有樣嘢我一定會去做，如果永遠唔去返嗰度睇一次，我永遠唔會知道，同埋得返一個記憶，就係我細個嘅記憶，原來大個咗而家再去睇嘅嘢係唔同嘅。」

何家華同何家文自幼沒有爸爸媽媽，姊妹相依為命，感情要好。（網上圖片）

Faye多年後重回故居，憶起好多舊事。（IG@fayeclementina_ho）

Faye與妹妹自幼由爺爺何鴻燊和四姑姐何超雄照顧，與四姑姐感情特別深，今次返港亦是住在四姑姐屋企。何鴻燊在2020年離世，生前未有訂立遺囑，引發多房子女連串遺產訴訟，包括何超雄向三姊何超賢要求提供家族信託的多項資料，還有何超賢和二房長女何超瓊就任命遺產的管理人起爭議，當中涉及遺產估算達逾110 億元。對於家族爭產風波，Faye避談：「我唔係好清楚，唔係咁想介入。」

但談起爺爺的生前逸事，Faye仍然銘記在心，「我18歲生日時，爺爺搞咗個好大嘅party俾我，係英國佢飛過嚟同我二嫲一齊，記得我哋喺一間酒店裏面傾緊計，阿爺行入嚟話我出去行吓花園，行咗一陣間，半個鐘至一個鐘就返嚟話『哎呀，我差啲比隻狗追住』，呢啲故仔我會記得。」她指爺爺在澳港無人不識，但在英國卻可以自由自在行街、睇戲，做個平凡人。

何超雄（灰衫）好錫兩姊妹。（資料圖片）

何家華對上一次返港係出席爺爺喪禮，對家族爭產風波表示唔清楚。（資料圖片）

Faye身為千金小姐，她承認年輕時有少少小姐脾氣，但自14歲入讀寄宿學校後變得獨立。離婚後，2012年獨自帶子女離開香港移居英國，更索性不請工人，家中大小事均由自己打理。沒料到，2016年發現患上第三期乳癌，她直言第一個反應是難以置信：「冇諗過會有呢個病，因為我嘅家族冇遺傳，當時小朋友仲細，佢哋住寄宿學校，我打畀個女話媽咪有啲唔舒服，佢第一句就問『媽咪，你有cancer？』唔知係咪感應到。」

與死神擦身而過，令一向堅強的Faye曾萌輕生念頭，「做完第一次療程真係好depress（沮喪），因為醫生會比100%嘅藥你，隔咗幾日真係好唔舒服，我望住塊鏡睇見自己個樣真係好似死咗咁，灰色嘅啲皮膚，我係永遠唔會唔記得呢樣嘢，你嘅苛爾蒙俾你啲嘢打到你不得了，係第一次覺得（不如）唔做啦，死咗去算啦！」幸得妹妹家文和阿姨陪伴鼓勵，及醫護人員悉心照顧，經過18個月治療，現在已完全康復，但仍會每半年做一次身體檢查。

場地提供：十八夢