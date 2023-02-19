TVB賽馬日陳豪落力沖咖啡為慈善　主席許濤捐出$12,888打響頭炮

今日（19日）由無綫電視（TVB）及香港賽馬會（馬會）攜手舉辦的「TVB 賽馬日 2023」今日假沙田馬場隆重舉行，TVB主席許濤先生率領管理層及超過 40名藝員及港姐出席，馬會主席利子厚先生、行政總裁應家柏先生以及各慈善團體代表親臨現場全力支持 10 場賽馬盛事。

電視廣播有限公司主席許濤先生（中）、總經理（節目內容營運）曾志偉先生（左）、總經理（商務營運）蕭世和先生（右）主持啟動儀式，為TVB賽馬日揭開序幕。

TVB賽馬日現場星光熠熠，逾 250 位社會賢達、馬圈名人、影視紅星以TVB 台徽顔色藍、綠、紅為服裝主題，盛裝出席見證賽事。今日另一重頭戲為陳豪為TVB暨職藝員愛心基金獻出第一次手沖咖啡籌款，第一杯「陳豪咖啡」得到許濤先生率先慷慨捐出港幣$12,888，為TVB愛心基金籌款打響頭炮。隨後，現場善長人翁為慈善不遺餘力， 踴躍捐輸。

陳豪親自炮製手沖咖啡，為無綫電視暨職藝員愛心基金籌募善款。

此外，陳百祥（叻哥）、馬評名嘴方駿暉現場提供贏馬貼士，氣氛緊張熾熱； 歌星吳若希、吳業坤、《中年好聲音》參賽者吳大強、李佳現場獻唱；蕭秀香（三姐）炮製「胡椒蘿蔔豬腳筋」，寓意大家横財就手。另 TVB 並特別安排了《中年好聲音》參賽者曹敏寶、羅啟豪、周吉佩、涂家堯、林鉫徫、支嚳儀、顏志恒、龍婷在馬場公眾席舞台現場演唱，與眾同樂，吸引大批馬迷駐足圍觀，場面熱鬧。

陳百祥與《愛∙回家之開心速遞》演員劉丹、樊亦敏、滕麗名、呂慧儀、吳偉豪、陳浚霆與大家分享賽馬貼士。

出席「TVB 賽馬日」的藝員還包括譚汪明荃、譚俊彥、陳展鵬、江美儀、高海寧、黎諾懿、姚子羚、陳煒、袁偉豪、張寶兒、劉丹、樊亦敏、滕麗名、呂慧儀、黃智賢、何廣沛、黃子恆、黃庭鋒、鄭衍峰、邵初、楊培琳、朱晨麗、高鈞賢、陳浚霆、吳偉豪、孔德賢、陳嘉慧、朱凱婷、許文軒、關楓馨、應屆香港小姐冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡及友誼小姐邢慧敏等人。