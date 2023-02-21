七師傅親解亮相TVB秘密　傳收視低遭ViuTV封殺：我未停過出現！

人氣風水師七仙羽（七師傅）2016年開始參與ViuTV節目，2020年一炮而紅，陸續主持《七救星》、《七福星》，去年5月主持《瘋火與膠七》便後減少在ViuTV的演出，搞完唱笑會後，轉投HOY TV，孖李尚正、盧頌恩拍新年節目《開運秘笈》，近日更首度亮相無綫（TVB），在Mytv Super《搵鬼做情人》最新預告片中驚現七師傅和男友蹤影。

七師傅首度亮相TVB。（TVB節目截圖）

傳收視低被ViuTV封殺

惟七師傅亮相Mytv Super片段公開後，網上隨即傳出她遭ViuTV封殺消息。有傳去年拍完《瘋火與膠七》收視創新低兼負評如潮後，ViuTV高層有見及此，知道七師傅收視保證不再，即時下令煞停和七師傅的其他合作計劃，才使七師傅近半年在ViuTV的曝光率銳減。

七師傅和火火主持的《瘋火與膠七》。（節目截圖）

七師傅獨家回應：未停過喺ViuTV客串

七師傅接受《香港01》訪問，獨家回應透露，ViuTV過去半年不斷邀請她拍節目，可惜因工作太忙婉拒，她說：「舊年拍完《瘋火與膠七》之後有一個監製搵我拍節目，但我推咗，因為要準備唱笑會，加上出書、廣告、電影宣傳，同埋佛堂活動，根本冇時間拍節目，好忙！」

七師傅曾獲邀拍ViuTV今年賀年節目，但應承HOY TV《開運秘訣》在先，「HOY TV大半年前已經約我拍！」七師傅與有線合作多年，與HOY TV高層曾醒明是老友，曾醒明更常到訪七師傅佛堂，老友開聲七師傅當然義氣相挺、出手幫忙。

七師傅唱笑會。（葉志明攝）

今次客串亮相TVB，七師傅透露與該節目導演相識於ViuTV，後他轉投TVB後，便誠邀七師傅作嘉賓。七師傅指近半年每隔兩個月便會客串ViuTV節目，她說：「我未停過喺ViuTV出現！」。

去年12月七師傅出席藝人陳安立和前TVB「東張女神」林希靈婚禮。（資料圖片）

七師傅：如果真係封殺Party都唔會叫我啦

實際上，七師傅近半年雖然沒有再主持節目，但不時會以嘉賓身份亮相ViuTV。此外，ViuTV今年又播放七師傅唱笑會、《究竟煮乜賀新春》作賀年節目；去年12月七師傅出席藝人陳安立和前TVB「東張女神」林希靈婚禮，更與ViuTV高層融洽合照。ViuTV內部人士受訪時亦指未聽過封殺消息，七師傅謂：「如果真係俾ViuTV封殺，佢哋私人聚會、Party都唔會叫我啦！」對於無中生有的傳聞，七師傅只道一笑置之。

同ViuTV高層熟稔。（資料圖片）

七師傅日前正忙於拍攝ViuTV煮食節目《廚神奶奶是你媽花紙》，由人氣新星阿正（黃正宜）主持，邀來江若琳、莊韻澄、榮升豪門闊太郭玥彤（Celia K.）進行婆媳廚藝大戰，更有張松枝客串！期間七師傅指阿正3年都沒有姻緣，故醒對方幾個開運貼士，十分令人期待！

點擊睇七師傅《廚神奶奶是你媽花紙》節目花絮：