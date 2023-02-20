給十九歲的我｜電影暫停公映　女主角胞姊馬詠茹對事件不作評論

前港隊單車代表隊成員馬詠茹今日（20/2）現身尖沙咀出席活動。提到其親妹馬燕茹有份演出的電影紀錄片《給十九歲的我》公映惹來爭議，以及好友李慧詩亦發文炮轟導演張婉婷，將一段2016年1月採訪她的訪問片放進電影中公映，直言當年受訪時沒有被告知有關片段會被放到紀錄片中公映，令她感到非常不滿。

張婉婷導演與《給十九歲的我》一眾女學生（右起）：阿佘 (佘麗薇）、雀仔（倫凱頤）、Jenny馬燕茹、Madam（羅曉淳）及Shirley（陳可兒），左一則為拍攝期間時任英華女校校長李石玉如女士。（陳順禎 攝）

馬詠茹接受《香港01》訪問時表示：「其實初初我轉做運動員嘅時候，都遇到好大壓力，反而係李慧詩佢開解我，同埋佢會畀意見我，叫我做好自己。好相信佢經歷過咁多，面對過咁多事件，我相信佢係好識得去處理呢啲事。（妹妹演出如何評價？）首映當日我係有睇過，因為我妹妹都係其中一位主角。而當中有好多嘅評論，我係唔太清楚，我只係用觀眾嘅身份去睇呢套電影，咁所以對呢套冇任何意見。」

馬詠茹今日出席活動。（葉志明攝）

被問到電影《給十九歲的我》被暫停公映，會否感到可惜？馬詠茹表示：「我唔知背後發生過乜嘢事，但我覺得如果大家有機會睇過嘅話，就會有自己嘅感受。（妹妹拍攝時候有否反應過拍得辛苦？）我諗妹妹佢係做返佢自己，我諗拍嘅時候係冇影響佢太多。（套電影角逐金像獎！）我冇太多評論喺呢件事上。」

馬詠茹親妹馬燕茹在電影紀錄片《給十九歲的我》是其中一位女主角。（葉志明攝）