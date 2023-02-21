余文樂品牌北京旗艦店將關閉　優惠少網友鬧爆：臨走還要坑一筆

近年長居台灣的余文樂，甚少現身幕前，專心陪伴太太王棠云及一對子女，以及打理其個人品牌Madness。2014年成立以軍事以及工裝風格的服飾，曾多次捲入抄襲風波。近日北京三里屯旗艦店將關閉，卻引起粉絲不滿鬧爆。



余文樂曾為個人品牌花不少心血。（微博：@MADNESS）

當年余文樂成立品牌，兩年後已在北京三里屯開設實體店，當時周杰倫、陳奕迅、張家輝、彭于晏、楊千嬅等人亦有拍片祝賀，歷年曾與不少時裝品牌合作，但亦同時亦多次被質疑抄襲visvim、Wtaps、Neighborhood等日本品牌，品牌連番出事，余文樂曾在個人YouTube頻道透露有意結束多年的心血。

余文樂品牌MADNESS在網上宣布，北京三里屯開設實體店於2月25日關閉。（IG：@madness_online）

MADNESS官網發文證實北京三里屯旗艦店將關閉：「北京店將於2月25日完成這七年多以來的任務，我們稍後將以另外一種形式於北京和大家再次見面！為了感謝一直支持MADNESS北京店的朋友，2月18至25日期間，將進行感謝優惠！再次感謝大家的支持！」推出感謝優惠卻引來網友不滿，指閉店活動只有5-7折毫無誠意，又有網民將陳冠希品牌CLOT閉店時做優惠去到2折，直言余文樂「臨走還要坑一筆」，怒轟「那不如別做生意了，直接原價吧」。

余文樂品牌MADNESS之後會以另外一種形式於北京和大家再次見面。（IG：@madness_online）

余文樂品牌MADNESS北京店有不少人排隊。（小紅書截圖）