劉馬車大爆《全民造星V》內幕遭花姐奚落　控訴對方要求他做癲佬

曾自稱「全港最高質YouTuber」的劉馬車於月前刑滿出獄，他隨即頻頻拍片更新個人YouTube頻道，並預告將參加ViuTV年度大型選秀節目《全民造星V》。《造星V》於本月初已公布了今屆94强名單，當中卻不見有劉馬車份。昨日劉馬車就於Youtube上載了一條影片，大爆他參加該節目的內幕，公開他與花姐 (黃慧君) 的對話內容，花姐在過去多年一直擔任《全民造星》系列的監製，一向獲讚眼光獨到兼事事親力親為，但花姐於今年忽然退任《全民造星v》監製一職。

花姐﹅阿Dee﹅肥仔現身呼籲追夢者踴躍參加《全民造星V》（資料圖片）

劉馬車在片中表示：「我去《全民造星V》特登走到去電視台嗰度，即係自己去毛遂自薦，希望話畀機會我呀，咁但係ViuTV嗰度，阿花姐嗰啲，導演高層之類啦，就喺度笑我話『你算啦，嘩你真人幾正常㗎喎，你咁樣咁正常無意思啦，係咪呀，你如果痴線啲我哋或者都會考慮畀你 (入圍)， 係咪呀？即係你上吓嚟，喂我哋電視有啲gimmick呀，即係可以吸引多啲人，如果你正正常常上嚟唱歌跳舞呀，使鬼要你咩！你又唔係靚仔，你白卡嘅，你就係一個痴線佬，你就應該做返人哋想你做嘅嘢！」劉馬車說到聲淚俱下，看來十分傷心。

劉馬車。(Youtube截圖)

他邊哭邊續說：「即係原來我想正正常常做啲嘢，係唔得㗎，人哋就係好似ViuTV呢啲，就係話想睇我痴線呀，要我痴線先有人睇呀，係咪真係好可憐好可悲呀？覺得自己要去癲，要去痴線，要去鬧人哋，要去糟質自己，要做呢啲嘢人哋先會肯畀機會我上電視。咁我依家唔想做呢啲嘢吖嘛，我想做一個正路嘅人，做返啲自己真心想做嘅嘢，但原來就係唔得，人哋想睇你癲，想你行返回頭路，最好睇你又坐監喇，又畀人打喇，死咗去咁啲人就開心。」劉馬車說到情緒崩潰，喊得極之委屈。不少網民都留言撐他，為他打氣加油，不過亦有網民指他慣了用這種技倆來搏同情，網民反應兩極。

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