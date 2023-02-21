67歲米雪加拿大唐人街酒樓演唱　人靚聲甜手舞足蹈超投入

現年67歲的米雪依然活躍幕前，近年常獲邀做演唱會嘉賓，四處登台，連她本人都笑指未來要轉型做歌手，此外她又周圍到星馬泰出席公開活動，忙過不停。

米雪近日忙過不停。(微博照片)

米雪姐近日回到加拿大，也不忘繼續出騷。日前有加拿大網友發文表示，周日（19日）於蒙特利爾親眼見到米雪姐，大感驚喜，更拍照拍片擺上社交網。米雪姐在蒙特利爾唐人街一間酒樓大展歌喉，穿上一身紅色閃片套裝，喜氣洋洋。

她演唱台語歌《愛拼才會贏》和許冠傑的《有酒今朝醉》，唱到「行年68歲，腰骨都脆，阿嘅風濕中氣衰」一句時，更摸腰扮腰骨痛；米雪姐中氣十足，更小踏步跳舞，手舞足蹈十分投入，現場歡呼掌聲四起。

米雪姐唱歌好受歡迎！（小紅書圖片）

米雪姐人靚聲甜，不少人都大讚她年過60依然保養得宜，Keep到樣靚身材正，「米雪太有氣質了」。發文網友表示：「小時候看她的戲，在熒幕上見到的她很文雅，昨天現場看她的表演，覺得很風趣、隨和，就是可惜沒能跟她握手合照。」

米雪姐獲大讚保養得宜。（小紅書圖片）

不過有人留言感歎：「為了謀生不容易」、「淪落到酒樓唱歌了」。然而其他網友反駁指，以米雪姐打拼多年的財力，何須到酒樓賣唱賺錢，並估計應是友情客串，兼為興趣表演，「應該只是順便過去玩賺錢吧，她完全不缺錢呀」、「人家還用謀生嗎？人家甚麼都過了一遍了，現在玩一玩還有入賬，比坐在家裡吹風舒服多了吧」、「人家在馬場拉頭馬的。」、「這種演出不是幫朋友站台就是自己的生意。」

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實際上，米雪雖然一向低調，不愛炫富，但她是知名馬主，去年5月愛駒「蟲草成名」跑贏頭馬贏下260萬獎金，更有報道指，其競賽生涯至今已為米雪贏得約908萬獎金，令人稱羨！

米雪名下愛駒為「蟲草成名」。（微博：@米雪LV）

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