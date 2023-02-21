46歲言承旭狂曬肌超FIT　情慾畫面多台詞超曖昧

現年 46歲的台灣男星言承旭，相隔3年推出劇集《夏花》，在網上掀起不少話題。在劇中他除了與女主角徐若晗有不少情慾戲畫面之外，還不時展現壯碩好身材，整個狀態非常好，完全不輸時下年輕男星。而導演為了追求每一個脫衣細節，他更有一場戲足足拍了17次，最後讓他覺得原來脫衣服是這麼難的，而為了保持完美身材他只吃水煮食物，相當辛苦。

言承旭同徐若晗相差21歲。（《夏花》微博圖片）

出道23年至今歲月似乎沒有在言承旭的臉上留下痕跡，即使與年紀相差21歲的徐若晗組cp，仍然沒有違和感。在劇中他們二人不時有情慾對話﹑畫面，台詞相當有挑逗性，就好像一場洗頭的戲份，男方幫女方洗頭，導演近鏡拍攝他的雙手沾上泡沫，輕撫女方的耳朵及髮絲，慢慢在秀髮中不斷遊走，此時鏡頭一轉女方的嘴巴及身體微微顫抖，之後男方就詢問：「這個力度可以嗎？」女方二話不說：「可以。」完成洗頭後男方離開獨留她一人，她似乎若有所思舉起左手食指觸摸下巴微笑，整個畫面令人有想入非非的感覺。

劇中有不少情慾畫面﹑對話。（影片截圖）

言承旭經常以背心lOOK現身。（《夏花》微博圖片）

除此之外，劇中亦有不少言承旭展現壯碩好身材鏡頭，經常穿着背心出現的他麒麟臂相當搶眼，而導演亦好識做還加入一幕洗澡戲，好讓他的好身材盡露人前，其二頭肌﹑胸肌相當飽滿，而且當他走出來的時候，腹肌線條明顯可見，倒三角身材非常好。不少網友眼見他的顏值及身材狀態都維持得相當好，紛紛讚不絕口，46歲完全沒有大叔的味道，絕對不輸年輕小鮮肉男星。

言承旭經常曬肌。（《夏花》微博圖片）

言承旭身材非常好。（微博圖片）

劇中他脫衣戲畫面不少，而導演為了追求每一個畫面的美感，盡量做到完美極致。其中一幕要他用單手扯着後衣領脫衣的畫面就足足拍了17次，導演表示：「那個衣服一共讓他脫了差不多17次，當時是有6個機位在同時拍他脫衣服，我們試過很多方式，正常脫然後覺得不帥，拽着後領的衣角直接甩下來這樣比較帥，但是髮型容易亂，所以反反復復試了十幾次，他很熱，汗流到後背，整個把那個衣服都粘在一起脫不下來，後面我就想了一個辦法，拿剪刀，其實就是把他這個衣服的兩邊領子都剪開，然後這樣他這麼脫的時候，那個難度就會降低。」

這一個鏡頭拍攝了17次。（微博圖片）

正正因為一個動作要拍17次，一度讓他感到原來脫衣服是這麼困難：「我第一次會覺得脫衣服有甚麼難的，可是我就不會脫，我就怎麼脫都脫不出，編劇要的那個效果。」而為了該角色，他在整個拍戲過程中只吃水煮食物，維持了幾個月時間，相當厲害。

導演指言承旭為保持身材只吃水煮物。（微博圖片）