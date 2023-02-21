模範的士2︱李帝勳半裸爆肌成焦點　女星形容作飲水機被鬧性騷擾

現年38歲的韓國男演員李帝勳，出道十多年來參與過《初戀築跡101》、《解碼追兇》（Signal）、《模範的士》和《我是遺物整理師》等多部人氣電影和電視劇，演技備受大眾肯定。李帝勳飾演的角色過去大部分都是以斯文書生look示人，卻於新劇《模範的士II》中迎來新突破有除衫騷肌的戲碼，第一集就已經錄得全國12.1%收視。



李帝勳主演的《模範的士II》上周開播。（《模範的士II》劇照）

事隔兩年再以新一季《模範的士》回歸小螢幕，李帝勳在第一集頭兩分鐘就已經「派糖」，在監獄中爆肌上陣做運動，胸肌、腹肌、二頭肌等等應有盡有，與他的斯文外形形成超強反差感，令不少觀眾大飽眼福，深深慨嘆李帝勳實在是深藏不露。他早前亦講過，為了這場戲努力練身材瘋狂食雞胸和牛肉，又以「此生最後一次拍裸戲」的念頭堅持着去健身。

李帝勳在第一集頭兩分鐘就已經「派糖」，在監獄中爆肌上陣做運動大展好身材。（《模範的士II》劇照）

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雖然李帝勳憑身材成為焦點帶領劇集收視飆升，但他卻在節目上成為女星當眾性騷擾的對象。上周五（17日）他登上廣播節目《兩點逃出Cultow Show》做直播宣傳新劇，訪問期間提起劇中的半裸爆肌場面時，57歲女諧星李京實插嘴表示：「看到胸和胸之間的乳溝了嗎？把胸肌跟乳溝之間流下來的水在下面接着飲，那就是礦泉水了吧。」她又續稱「女人看到溝就想陷進去，根本就是新型飲水機，李帝勳飲水機。」雖然是對李帝勳的身材表示讚賞，不過聽落卻令不少人感到不妥，包括同為主持的金泰均，馬上忙住打圓場：「姐姐不該從電視機裏接水啊」。

李帝勳與表藝珍一同擔任《兩點逃出Cultow Show》嘉賓。（網上圖片）

主持之一的李京實（右二）因疑似性騷擾李帝勳引起軒然大波。（網上圖片）

李京實暫時未就事件作出任何回應。（News1）

節目完結之後，李京實的言論引起大量網民批評，認為有言語性騷擾嫌疑，SBS電視台亦疑似擋不住輿論，將引起爭議的節目片段刪除兼下架，並關閉回放的功能，現時YouTube上的影片亦已轉為不公開狀態。SBS的電台發言人亦向公眾道歉：「未來會更注重主持人的言行，防止同類事件再次發生。」據韓國傳媒報道，韓國警方已經收到相關投訴，將針對此事對李京實進行深入調查，不過暫時未知會否落實檢控，而李京實本人並暫時未就事件作出任何回應。

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