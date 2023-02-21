「性女」雷深如遊韓購物袋被扯爛　網民極憂性玩具跌出嚇窒當地人

現年33歲的雷深如（J.Arie）行事作風相當開放，曾經在網上節目《絲打圍爐》自爆是大食女，性需求很大：「每分每刻，每一個地方都可以要！」就算自己睡着，只要叫醒她都可以即刻進入狀態，之後又在《晚吹 - 讓我一次買個夠》分享每個月都一定會購買不同的性玩具，並即場展示早前購買的低溫蠟燭和女性專用的Vibrator，自此J.Arie的「性女形象」為不少網民留下深刻的印象。最近她到訪韓國，不時在Facebook分享自己的見聞，當中發生一件事令網民非常擔憂。

晚吹︱雷深如自爆每月必買性玩具 當飾物襯衫：7歲就知自己係咁

雷深如曾經在節目中自爆每月必買性玩具。

周六（18/2）雷深如在Facebook上載帖文表示：「今日我跑入地鐵，韓國嘅地鐵係差不多冇預警就極速閂門，結果我個人過到，個袋就過唔到，夾到正一正，之後有幾個韓國人幫我手扯一個紙袋，一扯全部衫跌晒出嚟，全部男人一齊『Ooooooo』（韓國口音），then成個袋爛咗。之後我就好似啲阿婆跌橙咁，覺得好無奈。」由於雷深如不時大講有關成人玩具的話題，令網民紛紛擔心問道：「唔會跌『玩具』出嚟嘛！」、「估唔到會發生係你身上 ，好彩係衫唔係其他東東」，更有人笑言假如她的情趣玩具真的掉出來，應該會嚇窒當地人，隨後雷深如回覆網民自己確實有購買到新的性玩具，不過就沒有講述她的新玩具是否因為紙袋被扯爛，而出現在地鐵車廂中。

雷深如購物袋被扯爛。（Facebook/@雷深如 J.Arie）

網民好擔心！（FB/@雷深如 J.Arie）