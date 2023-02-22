繩角演員上Chill Club關係混亂　Thor同AK江𤒹生大搞曖昧又攬又錫

ViuTV劇集《繩角》雖然已經播完兩個多月，但熱度依然未減，日前King Boxing一班師兄弟便齊集《Chill Club》做嘉賓。當日嘉賓有：大師兄袁天就（駱振偉Thor飾演）、李承東（楊樂文Lokman飾演）、歐陽駿（江𤒹生AK飾演）、虎師兄（邱傲然Tiger飾演）、井澤魂（王智德Alton飾演）及歐陽駿女友姜秀賢（林愷鈴Ashley飾演），展開「繩角之夜」。

ViuTV劇集《繩角》雖然已經播完兩個多月，但熱度依然未減。(節目截圖)

節目一開始先是Lokman及AK打頭陣唱出《虎度門》炒熱氣氛，之後Lokman、AK、Alton、Tiger及Thor便唱出《繩角》的主題曲《Fight Your Corner》。在唱完歌後再介紹另一位嘉賓Ashley出場，AK介紹為：「我內子」，之後眾人便談起拍《繩角》的回憶，AK更與內子Ashley唱出《我們的相差》，最後二人更手拖手完場甜蜜非常，而一眾「生粉」亦立即起哄。

AK更與內子Ashley唱出《我們的相差》，最後二人更手拖手完場甜蜜非常。(節目截圖)

之後AK又與Thor合唱《真心真意》，二人畫風一轉突然大搞曖昧，Thor除了拖住AK的手外，又錫AK的手，之後Thor又從後抱抱AK，最後還親了AK的面一下，AK亦有表現怕醜及立即閃開，隨時引起在場一眾「生粉」尖叫。

AK又與Thor合唱《真心真意》，二人畫風一轉突然大搞曖昧。(節目截圖)

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但AK與Thor這一系列的行動都驚動了兩位女人，一位是《繩角》中的李承東嫲嫲（馮素波飾演），《繩角》一劇中波姐早已笑說AK是Lokman的女朋友，所以平時在社交平台時波姐一直都叫AK做女朋友或家嫂，波姐當日看完播出後立即在發文兼上載AK和Thor手拖手唱歌的照片問：「有冇人話我知發生乜事啊？？家嫂你...」而AK亦鬼馬回覆波姐：「鬼叫你個乖孫去咗柏林！」波姐回覆亦有Tag Lokman：「以後去邊都帶埋佢去吧，你翻黎搞點佢。我去親戚到住幾日，費事翻屋企睇到唔應該睇到嘅嘢。」Lokman亦有轉發回覆：「嫲嫲」再加上一個哭的表情符號，眾人的互動都十分搞笑。

Lokman亦有轉發回覆：「嫲嫲」再加上一個哭的表情符號，眾人的互動都十分搞笑。(ig圖片)

而另一位驚動的女人就是Thor的太太Katrine，Katrine在限時動態上載了AK親吻Thor的照片並寫下：「企鵝 got serious competition tonight！」而AK亦用港式英文回覆：「You win 9 streets，Don't worry！」Thor為了「急急補鑊」立即上載與太太的合照：「我要跪Lego，Post番張同老婆嘅合照，好似穩陣啲。」

Katrine在限時動態上載了AK親吻Thor的照片。(ig圖片)

Ashley日前亦上載了《Chill Club》的合照並留言：「無論係拍戲定係唱歌，同呢個 team合作都一定會有火花！大家一齊集氣繩角2！」本身身高只有177cm的AK亦立即留言：「內子，此高踭鞋係極限，唔准再着得高過呢對！」而Ashley亦回覆：「係嘅，外子。下次唔着啦！」甜蜜的泡泡瞬間充滿整個畫面，可見一眾「生粉」十分受落AK與Ashley湊成一對。