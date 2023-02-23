梁文禮被翻出鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣　MIRROR「強姦張國榮作品」

商台DJ梁文禮早前在社交網私人帳戶轟梁詠琪（Gigi）演唱會衫醜唱功差，同時被發現他對外卻稱讚Gigi靚女，因而被批「雙面人」。事後Gigi大方回應指自己有很大進步空間，梁文禮亦公開向Gigi道歉。

商台DJ梁文禮。(梁文禮IG)

不過一波未平一波又起，日前有傳媒報道，去年陳奕迅（Eason）去年開騷期間，梁文禮曾公開撰長文大讚睇完Eason十分感動，大讚他全程投入，無論造型還是歌單都足見用心，「有好幾吓感動係，好耐冇見『呢個陳奕迅』」 ，並感謝Eason經理人請睇騷。

梁文禮曾大讚Eason於跨年騷上全程投入、歌單又見用心。（IG@leungmanlai）

Gigi事件後，梁文禮卻被翻出用粗口回應網上對其文章質疑：「真係好XX憎呢啲人！！唔通我要寫佢之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得“四季”歌詞喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！而你日日聽都到陳奕迅唱歌？？！咁係咪好耐無見到『呢個陳奕迅』呀？！有次我睇深圳個tour咪國語粵語夾雜囉~~~」這則帖文下，他繼續不甘示弱與其他網友唇槍舌劍。

Anson Lo。（葉志明攝）

此外，已故巨星張國榮離世20周年，MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）及姜濤獲邀翻唱哥哥名曲，梁文禮轉載相關報道後留言：「集體強姦張國榮作品」。惟2021年梁文禮曾於Instagram稱讚拉闊音樂會上姜濤魅力四射。

梁文禮又被指狂踩MIRROR周邊和公仔醜樣，「設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得街嘅都係。你哋邊個會買，千祈唔好俾我睇到，即unfollow你。」當有人問有沒有MIRROR飛，梁文禮回覆：「無消息」、「一定要睇咩？」、「不如做更多有意義嘅嘢」。

梁文禮於2021年稱讚姜濤在拉闊音樂會上魅力四射。（IG@leungmanlai）

報道亦翻出更多梁文禮於社交網的私人留言和帖文：「如果你好似我咁好鍾（意）《慢慢喜歡你》呢首歌，千X祈唔好去聽Eason個翻唱版本！！」、「個個點話YoYo係天使嘅聲音，你聽過天使把聲咩！？可能係Minions咁都得㗎嘛~」他又轉載友人評論楊千嬅的相關報道，留言：「你咪X去睇佢演唱會！以後唔同你打牌！」