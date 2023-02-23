魔法伽利略｜江嘉敏頂氣球瘋狂嗌救命　魏柏豪肚穿窿嚇到瘋狂尖叫

由著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的綜藝節目《魔法伽利略》，今（23日）晚一集的嘉賓是江嘉敏（Kaman）+林凱恩VS黃美棋+楊潮凱，節目甫開始Louis便消失於鏡頭前，靠着視訊畫面與嘉賓互動表演魔術，繼上集的「魔術酒吧」後，Louis今次改為開設「魔法茶餐廳」，不但精準預測嘉賓的點餐，又瞬間移動閃現錄影廠，兼隔空變出一碟星洲炒米，技驚四座。

江嘉敏化身美女標靶頭頂氣球。

江嘉敏發現唔到破綻

是集第二個魔術危險度極高，Louis分別以長刀和弩精準找出兩組簽了名的啤牌，搞到全場尖叫連連。當中化身美女標靶的Kaman用頭頂着氣球，並遭目標是射爆氣球的Louis拿著巨弩對著，驚險程度爆錶，其間Kaman瘋狂嗌救命。Kaman事後受訪時坦言：「好驚！超級驚！我又唔驚佢失手嘅，但係有把弩對住心理壓力好大。」談到有份參與魔術表演，Kaman坦言找不到破綻：「今次可能掛住驚，唔得閒去偷睇其他嘢，平時嘅我係會好八卦周圍睇吓佢啲道具。」

透過個窿去合照，畫面有啲驚嚇。

Louis港姐拱照成就解鎖

至於明（24日）晚播出的最後一集，嘉賓有邵珮詩+陳熙蕊VS陳庭欣+宋宛穎。雖然Louis參與大騷無數，唯獨未曾征服過港姐騷，是集雲集港姐冠軍、亞軍及友誼小姐，猶如迷你港姐騷，港姐拱照的Louis可算成就解鎖。來到節目最後一集，Louis邀來《東張西望》外景主持魏柏豪上演「終極一變」，Louis先叫柏豪企上特製鐵架，之後用玻璃樽穿過柏豪的身體，其間柏豪的樣子狀甚痛苦；之後Louis再以一個巨型鐵筒「整穿」柏豪身體，柏豪的肚子瞬即出現一個大窿，全場嚇到瘋狂尖叫兼嗌黐線；而肚子穿了個大窿的柏豪則保持鎮定，還說笑謂：「個肚腩有啲痕，幻覺嚟架啫，嚇我唔到嘅！」

最後一集有陳熙蕊（左起）+邵珮詩VS陳庭欣+宋宛穎。