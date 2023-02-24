周永恆老婆曬餅印仔仔被指似單親媽媽　網民憑一點猜測疑似婚變

曾被網民封為「世紀賤男」兼自認是「人渣」的前藝人周永恆，自從2019年底在尖沙咀樂道一間便利店內與另一李姓男子打架，被警方拘捕時跪拜警察求情後就鮮有公開露面，變得非常低調，就連社交網都久未有更新，他自2017年3月21日之後便沒有再出post，儼如失蹤人口似的。不過，他的內地老婆陳薇 (Britni) 就不時都會更新IG分享日常生活點滴，主要是post她為周永恆所生的4歲仔仔生活照，當中包括了周永恆湊仔仔的情況，這亦令周永恆的近況曝光。

周永恆與內地妻Britni於2018年奉子成婚。(周永恆ig)

可是，有網民就發現Britni已經很久沒有再post過老公周永恆的照片，Britni對上一次分享他的近照，已是2021年4月30日，當時她上戴了周永恆推住BB車的背影照，寫道：「香港嘅夜景真係好靚」另一張是同年7月時疑似周永恆手臂的照片，此後便沒有再見她post周永恆的照片。從Britni的IG可見，她全力照顧仔仔，經常帶仔仔周圍去玩，可是由於接近兩年不見周永恆縱影，網民就指她彷彿過住單親媽媽的生活，加上翻看她的IG發現她已刪了與對方的合照，包括婚照，即令網民無限聯想，甚至揣測兩人可能經歷婚變。

Britni與周永恆的婚照。(IG圖片)

現年38歲的周永恒當年與趙頌茹婚後育有兩個女兒，但在2014年突爆出與模特兒公司助手兼拍檔的港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，他與趙頌茹於2017年離婚。周永恆先後與劉依靜，以及女團O.M.G成員黃芊詠（Cherie）拍拖，其後又火速和內地女友陳薇（Britni）奉子成婚，囝囝至今已經4歲多，跟他長得餅印一樣。

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