余香凝妹余潔滢去齊三個電視台　首主持旅遊節目狂浸溫泉

余香凝26歲妹妹Zoe余潔滢，跟隨家姐步伐入娛樂圈。（IG：@zoe_yuying）

余香凝26歲妹妹Zoe余潔滢，跟隨家姐步伐入娛樂圈，《全民造星IV》40強止步後近日終迎來首個主持節目，為HOYTV到日本拍旅遊節目，逗留50日浸10次溫泉直呼「好過癮」！

2018年Zoe余潔滢參加TVB《美女廚房》擔任其中一位美女學徒。（IG：@zoe_yuying）

2021年Zoe余潔滢參加《全民造星IV》。（IG：@zoe_yuying）

早在2018年Zoe余潔滢參加TVB《美女廚房》擔任其中一位美女學徒，2021年參與ViuTV節目《全民造星IV》40強止步，與家姐一樣簽約古天樂天下一將士藝人旗下接下不少模特兒工作。2023年迎來首個主持電視節目播出，與李月兒（Luna）主持HOYTV《女遊日本》，二人大讚行程豐富，長達50天的拍攝，滿足了她們的「旅遊癮」！她們品嚐各樣美食、發掘近郊好去處外，更親身體驗滑翔傘，Zoe讚嘆不絕：「一生人可能真係得今次嘅機會可以一次過見識到咁多嘢！」；本身有少許畏高的Luna慶幸自己有把握今次機會：「飛出去之前都有啲手足無措，但一出到去見到個景，直情俾佢震撼到出唔到聲。」二人更在半空中看到了飄雪，相當幸運。

Zoe余潔滢成為古天樂旗下藝人。（IG：@zoe_yuying）

Zoe和Luna 認為旅程最難忘的地方一定是溫泉之旅，原來她們在接近兩個月的旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉，包括公眾錢湯、溫泉主題樂園及天然溫泉等。問到兩位最印象深刻的溫泉，二人不約而同說出那個可以一望無際地欣賞瀨戶內海的溫泉。Zoe謂：「一邊望着波濤洶湧的海，一邊身處在溫暖平靜的溫泉，形成嘅反差令人覺得好正，如果有機會的話，我一定會再去！」

Zoe余潔滢與李月兒（Luna）主持HOYTV《女遊日本》浸足十次溫泉。