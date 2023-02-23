梁詠琪巡迴演唱再邀梁文禮？ Gigi靜音近6秒尷尬笑言：我唔知點答

商台DJ 梁文禮早前在社交平台私人帳戶怒轟梁詠琪（Gigi)演唱會衫醜唱功差，掀起一番風波，Gigi 早前亦大方回應指自己的確有好大進步空間，梁文禮亦知衰，立即在電台開咪向Gigi 道歉，並表示透過中間人向Gigi傳話！今日（23/2）Gigi出席公開活動，提到梁文禮道歉一事時，問及Gigi有沒有收到梁文禮短訊，Gigi 似乎唔多接受對方的道歉，一直重複說：「我諗都唔重要啦，大家繼續向前行，唔好再係呢件事上面停留（佢向你示愛你接唔接受？）真係唔重要啦（姐係你接受佢道歉？）我諗真係唔重要啦，都唔講啦，無謂再喺呢件事上面兜圈。」

梁詠琪出席公開活動，提到梁文禮道歉一事。（陳順禎攝）

另外，音樂人周啟生公開力撐梁文禮，認為他公開批評Gigi 係無錯，Gigi知道此事後表示：「我諗都唔去評論咁多，大家都繼續向前行啦，最緊要就做好自己囉。」Gigi剛結束一連三場的演唱會，之後亦馬不停蹄投入工作，並宣布下半年會開巡迴演唱會，隨即被問到會否再邀請梁文禮到場？Gigi聞言即「吓」咗出嚟，然後dead air將近6秒，一度呆在現場不能比反應，氣氛十分尷尬，唯有向外求救：「我唔知點答！」幸好現場有記者問另一條問題幫她解圍。

Gigi叫大家向前行，唔好再喺呢件事上重複兜圈！（陳順禎攝）