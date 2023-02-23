戀講嘢｜前口罩小姐自爆用性行為討好有權勢男性　提供服務駁上位

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》前日（21/2）播出一集的主題為「失豬後遺症」，邀請到前口罩小姐參賽者齊釨大談情史，當中分享因此初夜的不愉快經歷，令主持人直言：「佢嗰隻『豬』可以話係陰功豬，佢失去隻『陰功豬』之後差唔多變成淫婦。」

齊釨現年55歲。（節目截圖）

曾經參加過ViuTV真人選秀節目《尾二一屆口罩小姐選舉》。（節目截圖）

現年55歲的齊釨是位自由工作者，曾經做過多年舞台劇演員以及擔任塔羅牌節目的主持，去年參加過ViuTV真人選秀節目《尾二一屆口罩小姐選舉》，當時她在表演環節中用胸部打鼓，震驚一眾主持人，丈夫是港台前DJ羅啟新，二人結婚18年。節目中齊釨分享約30年前的初夜經歷，原來當時她在法國結識一位越南人，她憶述當時情況：「當時已經覺得佢好奇怪，唔想同佢做朋友，因為佢又冇頭髮、大肚腩。佢開始追我啦，畀咗好多時間同愛，當時第一次就係我嘅工作室發生。」雖然如此，但是由於對方是性無能，令她的初夜體驗並不愉快，自此令她對於性的想法大為不同。

齊釨分享第一次的經驗極差。（節目截圖）

當時男友的外形極差。（節目截圖）

齊釨原本對於性行為相當保守，希望可以保留到結婚後才發生，但是經過這次的經歷，令她把性行為作為交易籌碼：「當時我畀咗佢之後佢對我好好，我認為同男人發生性行為，佢就會對我更加好，甚至係言聽計從。當時返嚟香港，我就發現當一啲有權有勢嘅男人同我示愛時，我覺得可以用性去換取更加多嘢。」

齊釨坦言曾經用性行為換取工作機會。（節目截圖）

可是不成功。（節目截圖）

由女主角變成配角。（節目截圖）

齊釨分享當時學習戲劇，因此接觸到不少音樂、戲劇大師，而她表示曾經遇到一位對她有興趣的導演，不過就沒有如願以償得成為女主角的機會，她憶述：「當時未有關係時候，我係佢嘅女主角，同佢有關係之後，就變成配角，不過我嗰日冇用自己去滿足佢，就變成女配角。」原來齊釨最終用手為對方提供服務，因此她才驚覺即使與對方發生性行為，也未必換到上位機會。此時193好奇想知道到底是哪一位香港戲劇導演，此時齊釨強調：「嗱！我冇講過去佢係香港嘅。」這次的事件令齊釨認為自己真的好愚笨。

齊釨分享當時並另有內情。（節目截圖）

事後齊釨覺得自己好愚笨。（節目截圖）