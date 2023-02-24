90年代女神張延當年唔簽TVB有原因　近況曝光52歲仲keep到

最近有網民討論，90年代TVB女星張延與「御用秘書」何綺雲似樣，兩個後生時都非常標緻，驟眼望又真係有少少似。

左圖係何綺雲，右圖係張延，大家覺得似唔似？（截圖）

張延在內地出生，於1992年以華南理工的實習生身分，來港到無綫拍劇，首部作品是《Catwalk俏佳人》飾演同性戀者，雖然獲得演出機會，其實只是廉價勞工，但張延清純而具氣質的外貌，加上擁有4年現代舞底子，在無綫的歲月，基本上是一劇接一劇，同期的實習生，還有現時晉身國家一級演員的蔣文端，二人也分別在首輯《刑偵》中亮相，而在該劇的第3個單元《蝴蝶殺人》，張延飾演藍恩美，是郭可盈的好姊妹，跟有婦之夫蔣志光有過一段情，最終被元配麥翠嫻所殺。

張延當年以華南理工實習生到無綫拍劇，成為港人的集體回憶。（網上截圖）

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在94至95年間，張延大約拍攝了15部劇集，最為人熟悉是曾在劇集《生死訟》中飾演郭晉安太太，雖然角色是第二女主角，亦甚有發揮空間，可惜該劇講述內地司法制度不公，劇情亦太過悲慘，收視成為該年度新低。張延另一齣讓人印象深刻的劇集，要數到《笑看風雲》中，飾演古巨基的女友張小蓮，二人離離合合，也在牽動觀眾的情緒。不過張延實習期滿後並沒有簽約無綫，因為當時香港政府修訂外勞政策影響來港工作批文，她要返回內地。

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返回內地後，張延繼續拍劇，產量也非常多，2016年後開始減產，只有兩部劇集，最新一套是2021年的《媽媽在等你》。

張延在《媽媽在等你》是女主角。（劇照）

現時52歲的張延擁有一段美滿婚姻，她的丈夫是藝人張錦程，二人在1996年於上海合作《繞着神州走》而認識，在01年開始拍拖，直至2004年在香港註冊結婚，翌年誕下女兒張耕夢。

張延跟港星張錦程於2004年結婚，至今育有一女。（網上圖片）

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