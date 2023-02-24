FWENCLUB METAVERSE盛大開幕　同林俊傑、吳建豪一齊野生捕獲KAWS

數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB於日前（23/02）開放3D藝術虛擬世界《FWEN METAVERSE》。歷時逾一年籌備後，首階段攜手藝術家花井祐介送上驚喜，開放首個區域《THE ROAD AND THE SKY BAR & GRILL》打響頭炮。



KAWS進入FWEN METAVERSE虛擬世界。

FWEN METAVERSE虛擬世界旨在為用家帶來嶄新的藝術及社交體驗，令用家除了可在應用程式內體驗不同遊戲，結交新朋友外，更有機會與來自世界各地的藝術愛好者及藝術家交流！早在公開發佈前，一眾藝術圈支持者已率先現身FWEN METAVERSE，如長期合作伙伴、當代藝術家KAWS、傳奇塗鴉大師FUTURA、James Jean、街頭潮流「聖經」ALL GONE主腦Michael Dupouy及名人收藏家林俊傑、吳建豪、Dr. Woo、陳柏霖等優先體驗！

吳建豪玩FWENCLUB METAVERSE。

當中，KAWS更以獨一無二造型驚喜現身！團隊特別為 KAWS 設計一個專屬的元宇宙化身，將其標誌性角色COMPANION帶入花井祐介的虛擬世界中，令社群萬眾期待往後與團隊合作的可能性！FWENCLUB更特別預告，COMPANION將於2月24日晚上到訪FWEN METAVERSE，屆時用家即可在虛擬世界與藝人、藝術家互動！

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