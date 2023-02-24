李玟揭左腳天生有問題多年只靠右腳跳舞：面對著生命中最大的挑戰

歌手李玟（Coco）早前與外籍丈夫Bruce傳出婚變，早前出新歌時亦借歌詞抒發感受，有傳Coco半年前已經遷出愛巢，傷心透頂的她更與兩個繼女零互動。昨日（23日）Coco在社交平台發文表示痛不欲生，原來她除了與丈夫出現問題外，左腳也出現問題，多年來她都只靠右腳支撐著，而今次問題出現後，她怕以後都不能跳舞。她早前已經到美國求醫，更準備做手術。

李玟與外籍丈夫Bruce。(李玟@微博)

Coco李玟宣傳新歌時寫下：「離開是最好的安排，It's too late for 'I love you's.」疑暗示已決定離婚。（李玟微博）

Coco發文說表示她正面對著生命中最大的挑戰，同時亦面對恐懼，她更表示自己從不怕困難，每個問題總可以找到解決的方法，但今次她卻解決不了，想逃避過去。她講到左腳的問題是由小時候開始：「這恐懼是從我幼時的一段痛苦的回憶開始。因為我天生左腿有缺陷、從我嬰幼兒時期學走路開始，媽媽發現我不對勁，所以在兩歲時我就被送進醫院做手術，可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。」她憶述當時的感覺渡日如年，每晚都哭著入睡，因為想念媽媽和姐姐，她又說當時病房有二百多個小朋友，他們的慘叫和哭聲都讓她很難忘。

李玟發文說表示她正面對著生命中最大的挑戰。(FB@李玟)

而Coco出院後需要重新學習走路，過程都十分痛苦，她多年來都只靠右腳支撐著跳舞，雖然每次跳完舞都會十分痛苦，這一面她不會讓人見到，但見到大家開心欣賞就覺得值得了。Coco去年10月在排舞時受傷：「因為太拼了，觸及舊患，髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧。」

李玟

Coco現在已經無法正常生活，所以一定要面對手術，亦在大家面前表露軟弱的一面，害怕以後都不能再跳舞，她最後選擇勇敢去面對並接受結果，希望可以快點見到大家。她更說自己是一個女戰士：「現在我就是一個女戰士，再次面臨一個大挑戰。人總有脆弱的時候，這是難免的，可是我們永遠要記住，烏雲過後太陽就出來了。不管怎麼樣，我會努力一步一步往前走，我知道我一定可以的。希望上天保佑我很快好起來，讓我早一點回來和所有疼愛我的歌迷、朋友們見面，讓我可以繼續在舞台上發光發亮，然後把我所有的故事跟大家分享。現在我是女戰士！我將要面臨人生新的挑戰和新的開始。」

李玟在Instagram分享2022年的心路歷程。（IG@cocolee）

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