新四十二章｜龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚　50歲戴耀明打戲受傷以為骨癌

由陳豪、龔嘉欣（Katy）、譚凱琪（Zoie）、鄭子誠、江嘉敏（Kaman）、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、糖妹等主演的TVB劇集《新四十二章》昨晚（23日）劇情講到Nasa（糖妹飾）為了奪得大寶丹，不但派手下施朗（戴耀明飾）前往柯太（馬海倫飾）家中偷古琴，又找來螢嬌（龔嘉欣飾）告知Edith （李君妍飾）死訊，並說服阿嬌協助尋找大寶丹令Edith起死回生。施朗潛行柯太家時，遇上長期守護柯太身邊的都叔（鄭家生飾）出手阻撓，最終都叔請施丹食盡「無情掌」後將其送出家門，並施展招牌「飛天絕技」，由於彈得又高又遠，再度折服網民：「真係好勁」，「冇揸流攤」！問到家生如何練得「飛天」神功，13、4歲已在戲班練功的他謙稱謂：「其實想彈跳力強，最緊要要強壯，拉多啲筋，做多啲運動，自自然然好啲架喇。」



大顯身手！

而與鄭家生對打的戴耀明在受訪時透露該場僅一分鐘的對打戲，由晚上8點拍至凌晨5、6點，難度在於因為要符合劇情免吵醒熟睡的柯太，所以二人要全程靜雞雞武鬥，相當搞笑：「主要時間都花喺夾Timing度，例如花樽跌落地係快係慢其實控制唔到，攝影師都辛苦咗成晚。」他笑言打戲幾乎全親身上陣是為了贏得更多大頭鏡頭，之後再補充道：「入行30年打得最甘今次，因為要話畀人知電視演員唔係吓吓用替身。我都50歲，一係唔好打，一打就盡力而為，所以盡量親身上陣。同埋好多人覺得電影打得勁過電視，我係有少少唔憤氣，都希望大家覺得我哋電視藝人係似樣嘅。」他又表示由於拍攝時受傷不計其數，日積月累下令自己驚現「骨癌」疑雲，自己嚇自己：「其實就係呢套嘢打吓撞吓搞到啲骨突咗出嚟，當時嚇到鼻哥窿都冇肉，後尾知道係骨膜受傷發炎。」

親身上陣拍打戲！

+ 15

對於Katy在演繹得知好友死訊後的壓抑式喊功，網民紛紛大讚她演技到位：「感受到龔嘉欣係好畀心機做每一場戲，除咗喺房喊嗰段，佢見到Edith喺雪櫃裡面嗰場都係做得好有感染力」、「嘉欣呢場喊戲做得好好」。昨晚另一亮點是柯仔（周嘉洛飾）意外發現的一張照片，照片中的清朝女子更引發網民無限想像，紛紛揣測該名女子真實身份，有網民競猜是糖妹之餘，還大嘆分不清Nasa到底是忠是奸，令糖妹角色更添神秘感。

龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚！