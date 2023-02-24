姜濤再現身緊張又開心 IG潛水非因惡意批評：連手機都好少玩

自年頭的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後一直未有露面的姜濤今日（24/2）終於歸隊，與MIRROR兄弟出席於尖沙咀舉行的保險公司宣傳活動。他於活動上與成員玩遊戲時露出燦爛笑容，心情相當不錯，閉關53日的他接受訪問時亦有透露腳傷康復情況以及心情等等，仲叫大家「唔使擔心！」

姜濤透露正籌備新歌。（胡凱欣攝）

有一段時間沒有公開露面的姜濤坦言有少少緊張，不過很開心：「私底下12個都好少齊人，今日見返齊人都好開心。」他亦很久沒有更新社交平台，問到是否因惡意批評影響情緒時，姜濤輕鬆回應：「我唔覺得係惡意批評，對我嚟講全部都係好好嘅批評。社交媒體我就真係冇玩啦而家，連手機都好少玩，大家嘅message都好少睇到，純粹想令自己專心少少，做自己做嘅嘢。」

問到腳傷的康復情況，姜濤表示：「OK呀，唔使擔心，做緊物理治療，好過之前好多，大家睇噚日嘅打波片就知…冇乜事呀，大家唔使擔心、唔使擔心。」他續指要做多數個月的物理治療，醫生亦批准可以做運動。但當見到自己打波的片段時，姜濤發現沒有「就住打」，更向醫生道歉：「對唔住醫生…下次都係唔好打。」

有一段時間冇公開露面的姜濤坦言有少少緊張，不過很開心。（胡凱欣攝）

明顯清減不少的姜濤表示除了打波和跑步減磅外，也有到Stanley的健身室做gym，他表示效果還好：「要繼續做，（磅數減咗幾多？）冇計，遲啲話畀大家知，可能po嘅第一張相就係自己嘅體重。」至於目標減幾多，他就指沒有這個習慣，但都要「畀壓力自己」。

姜濤最近亦買樓榮升業主，他笑言：「呢個就係放鬆方法，希望廣告商多啲搵我。（自住定放租？）考慮緊，本身諗住自住，但而家搞成咁，可能畀屋企人住囉，可能，商量緊。」有指姜濤新居附近的樓費亦因而提升，他搞笑回應：「所以諗住而家買完，即刻賣返出去。（Edan：你可唔可以買我哋住嗰啲區？咁我哋放出去。）」AK不禁大讚Edan：「叻，我哋有發達大計。」

姜濤除打波和跑步外，亦有到Stanley的健身室做gym。（胡凱欣攝）

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