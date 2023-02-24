梁文禮批姜濤盧瀚霆「強姦張國榮作品」 Anson Lo：聽眾自己選擇

商台DJ梁文禮早前在社交平台的私人帳戶批評梁詠琪（Gigi）於演唱會上的表現差，但在公開帳戶的評語卻完全相反，事件曝光後被斥是雙面人。有傳媒又爆出，他轉載「姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）翻唱張國榮作品」的報道並指︰「集體強姦張國榮作品」。

姜濤、Anson Lo回應梁文禮批評事件。（胡凱欣攝）

MIRROR今日（24/2）現身活動時被問到有否因事件影響心情，Anson Lo說沒有梁文禮的私人帳戶，所以不知道他的用字，但就算是批評都合理：「即使真係好harsh都好，harsh都係好make sense，每個聽眾都有自己taste and preference（口味和選擇）。覺得好聽同難聽係冇對與錯，我估大家都係着重唱功同埋音色方面，呢樣係我哋每出一首歌都想有進步嘅地方。」

Anson Lo說批評都合理。（胡凱欣攝）

姜濤坦言不知道有這件事：「因為我真係冇玩手機，有聽大家講下，我唔係好知道詳細件事係咩，所以唔方便去講啲乜。呢排我都有好多批評，所以我嘅心態係，任何批評對自己都係一個好珍貴嘅批評。」

AK續指因為大家都愛錫MIRROR，所以希望見到進步。他表示與梁文禮認識四年，對方一直都會給予意見：「真係做得唔好嘅時候，佢都會直接同我哋講。大家唔好放太大呢件事，講真係一個private嘅account，同埋香港係有言論自由，每個人都可以講自己鍾意嘅意見、發表想發表嘅嘢，就真係唔評論咁多。」AK表示不會就事件找梁文禮，亦不會影響彼此之間的感情。

AK指不會因事件影響與梁文禮之間的感情。（胡凱欣攝）

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