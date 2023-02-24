首赴米蘭睇時裝騷緊張失眠　Yanny陳穎欣貪靚忍口：好容易水腫

意大利時尚品牌Max Mara 2023秋冬時裝展昨日（23/2）在米蘭舉行，憑網絡頻道「試當真」人氣大增的陳穎欣（Yanny）獲邀出席時裝騷，期間Yanny身穿「經典藍」短身毛衣配搭百褶長裙示人，再配上毛茸茸粉藍色品牌標誌性泰迪熊大衣，簡約優雅之餘，亦增添甜美青春感覺。而首次到米蘭睇騷的Yanny坦言十分興奮，不過旅程中，Yanny卻因時差關係遇上嚴重失眠。



品牌創意總監Ian Griffiths、Yanny。

今次活動假米蘭Rotonda Della Besana場館舉行，該場館曾是教堂、瘟疫隔離所、醫院，如今成為公園及文化活動場所，當中巴洛克的建築風格，成為打卡熱點，難怪首次踏足意大利的Yanny對此行大叫難忘，不時舉手機自拍，表現興奮，她說：「本身未去過意大利，今次終於睇驗到呢個地方，真係好興奮，而且仲可以喺咁宏偉嘅建築物下欣賞喜歡嘅品牌時裝，所以好難忘。」 Yanny更被安排成為頭排座上客，有機會親身入後台與品牌創意總監Ian Griffiths會面。

Yanny因受時差影響，加上心情過度興奮緊張，以致遇上嚴重失眠。

不過今次旅程來去匆匆，Yanny更遇上「小插曲」，因受時差影響，加上心情過度興奮緊張，以致遇上嚴重失眠，數天未能安睡，但叫Yanny最遺憾，莫過於不能盡情品嘗當地美食：「我係一個好為食嘅人，每次去到唔同地方都要食盡當地美食，可惜自己好容易有水腫問題，所以平時開工前，我只可以食得好清，而今次活動舉行時間亦頗早，為咗狀態關係，所以喺飲食上好節制，唔可以瘋狂咁食，真係最遺憾。」

Yanny瘋狂自拍。

提到衣着風格，Yanny指自己喜歡簡約風，最好是線條俐落、設計簡單，回首讀書時代的衣着品味，她笑言當年可算是「時裝車禍」，她表示：「讀書時期好鍾意DIY設計飾物，一來讀書時期冇錢，二來讀美術好喜歡設計，但而家回想真係有啲奇怪，因為我DIY得有啲唔靚，而且又掛到成身都係，我會形容自己好似一棵聖誕樹，好彩當年唔係成日影相，呢一幕嘅造型只會留喺我啲屋企人、朋友、鄰居同埋我嘅腦海入面。」