Gigi炎明熹重繹《今世今世》感覺與哥哥有感應：充滿科幻感覺

環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃向一代巨星Lesile張國榮先生致敬，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。《今世今世》由TVB新星Gigi重新演繹，許願作曲，阮世生作詞，張子堅​編曲以及Eric Kwok監製。

Gigi炎明熹重繹《今世今世》

在錄音室的時候，Gigi唱到一半，Eric Kwok提議她應該用另外一種方式去演繹，令她越唱越放開，與歌曲的整體感覺更融合。Eric表示今次很開心可以為Gigi監製這首歌，雖然之前曾經在比賽的時候給予她不少意見，但今次有機會可以在錄音的時候實際地指導和幫助她，結果出來十分滿意。Gigi坦然在錄音的時候，鼻子不自覺變酸了，一份份感概的情懷湧上心頭。

Gigi分享對哥哥的印象：「張國榮先生給我的感覺非常有魅力，而且溫柔體貼。無論是看他的電影、電視劇甚至是聽他的歌曲，以致在舞台上的表演，都十分吸引到我的眼球一直注目。我第一次聽到哥哥的歌曲《有心人》，當時我不知道這首歌的歌名，深深被它吸引着，因此便上網找尋這首歌的資料。」Gigi又稱：「有一日，不知道是否因為我唱《今世今世》，我望着鏡的時候，感覺到哥哥的臉與我的臉接軌了，充滿着科幻的感覺。」

Gigi着上偏向復古和文藝感覺的服裝在電話亭內拍攝。

《今世今世》MV在拍攝期間要行一段崎嶇路途到達沙灘，導演更在沙灘上設立了電話亭，Gigi着上偏向復古和文藝感覺的服裝在電話亭內拍攝。因為裏面開了燈，瞬間變成了一個昆蟲博物館，吸引了不少昆蟲與Gigi做對手戲，對她而言是一個難忘的經歷。