任達華低調現身中山富人區睇樓　全球擁逾30個物業有「樓王」之稱

影帝任達華（華哥）一向有演藝界「樓王」之稱，眼光獨到的他在物業市場有近30年的投資經驗，近日華哥被爆現身內地中山市一個樓盤，據知他所睇的樓盤位於當地出名的富人區，是一個超大復合型高爾夫生態生活城，更有「中山之王」之稱。相中所見，一身黑色運動裝的華哥頭戴Cap帽，打扮非常低調。



任達華被爆現身內地中山市一個樓盤。（微博圖片）

縱橫演藝圈數十年的華哥，除了演技出色之外，投資物業的眼光亦相當獨到。自90年代開始入市後，華哥一直愛買「磚頭」，加上他又鍾意周遊列國，所以經常會買樓保值，據知他擁有的物業超過30個，遍佈全球，包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等，除了可作度假之用，亦有投資放租。

結婚多年恩愛如昔。（IG@qiqi_yam）

華哥在全球擁有逾30個物業，除了投資收租之外，一家三口有時用來作度假。（IG圖片）

雖然近年全球經濟受疫情影響，但華哥仍大有斬獲，2021年年初他以3,500萬元沽出太子基隆街地舖，帳面獲利逾2,000萬。相隔3個月後，他再以首置身份斥資3,740萬元買入中半山御花園一個低層單位連車位，單位面積1,094平方呎，此外，華哥還以988萬元購入柴灣工業城一個工廈單位，物業以公司名義購入，該公司董事為華哥及太太琦琦，華哥短短4日內就斥資4,728萬元入市，相當大手筆！華哥曾在接受訪問時表示看好大灣區的發展潛力，更直言首選是在中山置業，因他看好廣東一帶的發展，物業有升值潛力，而且中山鄰近香港，方便一家人到當地度假，今次華哥被捕獲在中山睇樓，未知是否已有心水呢？