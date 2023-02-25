曾比特懶音被郭偉亮執到喊　劉浩龍憶初入錄音室︰謝咗出嚟

《鋪鋪Poker》由郭偉亮(Eric)、師兄劉浩龍、陳欣茵（Yanyan）、胡美貽（Nicole）同布樂文（JB）主持，今集嘉賓是唱得之人曾比特。



曾比特與劉浩龍同為歌唱比賽出身。

曾比特參加真人騷歌唱比賽出道，他的爆炸頭髮型，已成為個人標記。一班主持在節目開始時，便急不及待問曾比特這頭髮型的由來，他解釋參加真人騷時，原本跟髮型師要求電一款韓國男仔髮型︰「睇相好型，唔知點解電完出嚟個（髮）圈咁大，就變咗而家咁，成件事超級epic fail。但大家又覺得okay，咁咪繼續留囉。」他笑言現在甚多女仕要求合照，原因是可以令對方的臉，看起來細塊很多。一旁的Eric就話︰「我諗呢世你都要電呢個頭。」Yanyan問到Eric是否收了曾比特做徒弟時，Eric講笑說︰「冇啲咁嘅徒弟」，接住他解釋只是曾比特參賽時的導師，之後介紹對方入唱片公司。

曾比特笑稱髮型原是參考韓仔。

節目中曾比特講到第一次跟Eric入錄音室，竟變成一場噩夢，他說︰「諗住嗰陣自己唱歌都okay吖，點知錄完出嚟問自己『what am I doing』，呀！唱完出嚟就好down，俾Eric sir係咁執我啲懶音。」Eric解釋唱live同錄音是兩種技巧，他說︰「佢（曾比特）自己諗住應該都唱得唔錯吖，點知錄嘅時候佢好多嘢唔識，教佢嘅時候令佢信心大打折扣，直情返到屋企瞓唔著、喊呀。」師兄以過來人身份話新人第一次入錄音室，都會有懷疑人生感覺︰「好勁咁入去，謝咗出返嚟」。

師兄劉浩龍話歌手初入錄音室後第一反應是「懷疑人生」。

第一鋪牌局開始，就由曾比特勝出，去到中段Eric忽然問起曾比特揀女朋友的要求，但答案未夠具體，未能令Eric滿意。他接住追擊曾比特，要在Nicole同Yanyan之間，二選一做女朋友，搞到曾比特一臉尷尬。其實節目入面見到Yanyan經常有意無意望住曾比特，更在各人面對大讚對方︰「嗰時佢啱啱出道去赤柱，聽過佢嘅live，第一次聽佢唱歌，覺得聽耳機同喇叭係完全埋沒佢嘅才能，因為佢把聲現場聽係勁有穿透力，係好震撼到人心。」她接受訪問時表示不是有心望過去，至於有圖有真相，她笑說︰「又真係幾含情默默嘅，可能唔小心透露咗對佢欣賞嘅心意出嚟。」Yanyan澄清有關曾比特赤柱唱live的讚賞。完全是發自內心並非跟稿讀。